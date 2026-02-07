English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Lava Young Star 3: 5000mAh బ్యాటరీతో Lava Young Star 3 ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ లీక్‌!

Lava Young Star 3: 5000mAh బ్యాటరీతో Lava Young Star 3 ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ లీక్‌!

Lava Young Star 3: భారత మార్కెట్‌లోకి లావా యువ స్టార్ 3 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 7, 2026, 01:19 PM IST

Lava Yuva Smart 3 64 Price: ప్రముఖ లావా స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ మార్కెట్‌లోకి దిమ్మతిరిగే ఫీచర్స్‌తో కూడిన మంచి మొబైల్‌ను విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని కంపెనీ బడ్జెట్‌ రేంజ్‌లో లాంచ్‌ చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఆకుట్టుకునే ఫీచర్స్‌తో పాటు ప్రీమియం లుక్‌తో విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ లావా యువ స్టార్ 3 పేరుతో వినియోగదారులకు అందించబోతోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

లావా యువ స్టార్ 3 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ప్రీమియం డిజైన్‌తో లాంచ్‌ కాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇది వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దీనిని కంపెనీ ప్రీమియం కెమెరా సెన్సార్స్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. విడుదలకు ముందే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ లీక్‌ అయ్యాయి.

YTECHB నివేదిక ప్రకారం.. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మ్యాట్ బ్లాక్ ఫినిషింగ్‌తో పాటు బ్యాక్‌ సెటప్‌లో రెండు నిలువు కెమెరాలను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో LED ఫ్లాష్ సెటప్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా ఇందులోనే అనేక రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్‌ లభిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. లావా యువ స్టార్ 3 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ బ్యాక్‌ సెటప్‌లో 13MP కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇందులో ప్రత్యేకమైన AI కెమెరా ఫీచర్లు కూడా లభిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ నలుపుతో పాటు ఇతర రంగుల్లో కూడా విడుదల కాబోతున్నట్లు సమాచారం.. దీనిని కంపెనీ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌పై రన్‌ చేయబోతోంది..

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎంతో శక్తివంతమైన 5000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఫ్రంట్‌ భాగంలో 5MP ఫ్రంట్ సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. దీంతో పాటు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అలాగే 6.7-అంగుళాల FHD డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉండడమే కాకుండా సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్‌ కూడా లభిస్తోంది. ఈ లావా యువ స్టార్ 3 స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ధర వివరాలు కూడా ఇటీవలే లీక్‌ అయ్యాయి. దీనిని బట్టి చూస్తే.. భారతదేశంలో ధర రూ.10,000 నుంచి ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా వేరియంట్‌ను బట్టి ధరలో కాస్త అటు ఇటు మార్పులు వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

