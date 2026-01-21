English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Samsung Galaxy A57: 5000mAh బ్యాటరీతో Samsung Galaxy A57 ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇవే!

Samsung Galaxy A57: 5000mAh బ్యాటరీతో Samsung Galaxy A57 ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇవే!

Samsung Galaxy A57 Specifications: త్వరలోనే మార్కెట్‌లోకి అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో Samsung Galaxy A57 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం కెమెరా సెటప్‌తో పాటు అద్భుతమైన బ్యాటరీతో లాంచ్‌ కానుంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 21, 2026, 01:35 PM IST

Trending Photos

Home Loan EMI: హోమ్‌ లోన్‌ EMIలు తలనొప్పిగా మారుతున్నాయా? ఈ ఒక్క పని చేస్తే రూ.50 లక్షల రుణంపై రూ.18 లక్షలు ఆదా..!!
5
Home loan
Home Loan EMI: హోమ్‌ లోన్‌ EMIలు తలనొప్పిగా మారుతున్నాయా? ఈ ఒక్క పని చేస్తే రూ.50 లక్షల రుణంపై రూ.18 లక్షలు ఆదా..!!
Pavitra Lokesh: అది మొత్తం నరేష్ వాళ్ళనే నేర్చుకున్న.. ఇక నాతోనే తన జీవితం..: పవిత్ర లోకేష్
5
Pavitra Lokesh
Pavitra Lokesh: అది మొత్తం నరేష్ వాళ్ళనే నేర్చుకున్న.. ఇక నాతోనే తన జీవితం..: పవిత్ర లోకేష్
Samyuktha About Love: అతన్ని ప్రేమించినంతగా.. నా తల్లిదండ్రులని కూడా ప్రేమించలేదు.. సంయుక్త మీనన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..
5
Samyuktha Menon Comments
Samyuktha About Love: అతన్ని ప్రేమించినంతగా.. నా తల్లిదండ్రులని కూడా ప్రేమించలేదు.. సంయుక్త మీనన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం తలుపు తట్టే రాశులు ఇవే!
5
Today Horoscope Telugu
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం తలుపు తట్టే రాశులు ఇవే!
Samsung Galaxy A57: 5000mAh బ్యాటరీతో Samsung Galaxy A57 ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇవే!

Samsung Galaxy A57 Specifications: సాంసంగ్‌ కంపెనీ మార్కెట్‌లోకి Samsung Galaxy A57 మొబైల్ విడుదల చేయబోతోంది. విడుదలకు ముందే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ సోషల్ మీడియాలో లీక్‌ అయ్యాయి. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్‌కి సంబంధించిన వివరాలు MIIT సర్టిఫికేషన్‌లో కూడా పేర్కొన్నారు. ఇది  120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో OLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది చాలా స్లిమ్‌గా కూడా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో OLED డిస్‌ప్లేతో విడుదలయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన లీక్‌ అయిన ఇతర వివరాలేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ Samsung Galaxy A57 స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ లాంచింగ్‌కి ముందే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.  సర్టిఫికేషన్ జాబితాలో అందించిన స్పెషిఫికేషన్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. 6.6-అంగుళాల FullHD+ డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో OLED ప్యానెల్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన  ఆక్టా-కోర్ Exynos 1680 చిప్‌సెట్‌ ప్రాసెసర్‌తో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక కంపెనీ ఈ మొబైల్‌ను కేవలం ఒక స్టోరేజ్‌ వేరియంట్‌లో మాత్రమే విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది 256GB స్టోరేజ్‌ వేరియంట్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది.

Also Read: Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సంక్రాంతి బంపర్‌ డిస్కౌంట్‌.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్..

Samsung Galaxy A57 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌తో లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది Samsung One UI 8 స్కిన్ అందుబాటులోకి రానుంది. ఇక ఈ మొబైల్ వెనక భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన లెన్స్‌ను కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు అదనంగా 12-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ కెమెరాతో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 5-మెగాపిక్సెల్ మాక్రో షూటర్ కెమెరాతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అలాగే ఫ్రంట్‌ భాగంలో సెల్ఫీ కోసం ప్రత్యేకమైన 12-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. దీంతో పాటు సెక్యూరుటీ కోసం ఇందులో ప్రత్యేకంగా ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్‌ను కూడా అందిస్తోంది. 

అలాగే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 5000mAh బ్యాటరీతో 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌ను అందించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇందులో ప్రత్యేకంగా USB టైప్-Cతో పాటు స్టీరియో స్పీకర్లను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు లీక్‌ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. దీనిని కంపెనీ  IP67 రేటింగ్ కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ 161.5 x 76.8 x 6.9mm కొలతలతో విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ మొబైల్‌కి సంబంధించిన అధికారక ప్రకటనను కంపెనీ త్వరలోనే వెల్లడించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

Also Read: Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సంక్రాంతి బంపర్‌ డిస్కౌంట్‌.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Samsung UltraSamsung Galaxy UltraSamsung Galaxy 5GSamsung Galaxy PriceSamsung Galaxy Galaxy S24

Trending News