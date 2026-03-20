Samsung Galaxy A57 5g Price: సాంసంగ్ గెలాక్సీ A57 త్వరలోనే మార్కెట్లోకి విడుదల కాబోతోంది. అయితే, లాంచింగ్కి ముందే ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయ్యాయి. ఈ మొబైల్ చాలా అద్భుతమైన డిజైన్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ గతంలో విడుదల చేసిన మోడల్స్ కంటే చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. అంతేకాకుండా ప్రీమియం లుక్లో కనిపించబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
సాంసంగ్ గెలాక్సీ A57 స్మార్ట్ఫోన్ లీక్ అయిన వివరాలను బట్టి చూస్తే.. ఇది మార్చి నెలాఖరులో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. విడుదలకు ముందే, ఈ ఫోన్కు సంబంధించిన ఒక హ్యాండ్స్-ఆన్ వీడియో కూడా లీక్ అయింది. అయితే, ఈ వీడియోను మారుఫ్ మీర్జాయెవ్ యూట్యూబ్లో విడుదల చేశారు. ఈ వీడియోలో స్మార్ట్ఫోన్ డిజైన్ను స్పష్టంగా చూడొచ్చు. ఈ గెలాక్సీ A57 స్మార్ట్ఫోన్లో ఎక్సినోస్ 1680 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత UI 8.5 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది.
సాంసంగ్ గెలాక్సీ A57 లీక్ అయిన ఫీచర్స్:
సాంసంగ్ గెలాక్సీ A57 స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన లీక్ అయిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ ఫోన్లో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 1200 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్తో కూడిన 6.7-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి మెటల్ ఫ్రేమ్, గ్లాస్ బ్యాక్ ప్యానెల్ ఉంటాయని, ఇది ఒక ప్రీమియం మిడ్-రేంజ్ ఫోన్గా నిలుస్తుందని ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాల్లో వార్తలు విపరీతంగా వస్తున్నాయి.. ఈ డిస్ప్లేకు గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ ప్లస్ ప్రొటెక్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.. ఇది చూడడానికి సన్నని డిజైన్ను కలిగి ఉండడమే కాకుండా.. 6.9mm మందంతో అందుబాటులో ఉంది..
గెలాక్సీ A57 5G కెమెరాకు సంబంధించిన వివరాలు కూడా ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయ్యాయి.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వెనక భాగంలో 50MP ప్రధాన కెమెరా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే అదనంగా 13MP కెమెరా సెన్సార్తో రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇందులో మూడవ సెన్సార్ 5MP మాక్రో కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఈ ఫోన్లో ఉన్న కెమెరాలతో 4K వీడియో రికార్డింగ్ కూడా చేసుకునే సదుపాయాన్ని కూడా అందిస్తోంది. ఈ ఫోన్లో ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్తో పాటు మెరుగైన ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ ఫీచర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5000mAh బ్యాటరీతో పాటు 45W ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో రాబోతున్నట్లు సమాచారం.
