  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • 55-inch Smart TV Deals: కొత్త ఏడాదిలో ఇంటికే థియేటర్ తెచ్చుకోండి..రూ.25,000లకే 55-inch స్మార్ట్‌టీవీ..కళ్లు చెదిరే ఆఫర్లు!

55-inch Smart TV Offers: ఈ కొత్త ఏడాదికి పెద్ద స్క్రీన్ టీవీని మీ ఇంట్లోకి తీసుకురావాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇదే సరైన సమయం. వచ్చే ఏడాది నుండి ఎలక్ట్రానిక్స్ ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో వల్ల ఫ్లిప్‌కార్ట్ వెబ్‌సైట్‌లో ప్రస్తుతం సోనీ, TCL, రియల్‌మీ వంటి అగ్ర బ్రాండ్‌లపై ఏకంగా 74 శాతం వరకు భారీ తగ్గింపులను అందిస్తోంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 30, 2025, 12:25 PM IST

ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే.. ఒకప్పుడు చిన్న టీవీలు వచ్చే ధరకే ఇప్పుడు 55 అంగుళాల (55-inch) అల్ట్రా HD టీవీలు లభిస్తున్నాయి. టాప్ డీల్స్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి:

టాప్ బ్రాండ్‌లు - అదిరిపోయే ఆఫర్లు

బ్రాండ్ & మోడల్ అసలు ధర ఆఫర్ ధర డిస్కౌంట్ కీలక ఫీచర్లు
Foxsky QLED Ultra HD ₹98,990 ₹24,999 74% Google Android TV, 30W స్పీకర్లు
TCL LED Smart TV ₹93,999 ₹32,990 64% 2 ఏళ్ల వారంటీ, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్
Realme TechLife QLED ₹65,399 ₹27,999 57% బెస్ట్ కలర్ డెప్త్, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్
Sony Bravia LED ₹91,900 ₹57,990 36% ప్రీమియం క్వాలిటీ, 40W పవర్ ఫుల్ సౌండ్

బెస్ట్ డీల్స్ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి..
ఫాక్స్‌స్కీ (Foxsky) 55-inch QLED: ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అత్యంత తక్కువ ధరలో లభిస్తున్న QLED టీవీ ఇదే. దీని అసలు ధరలో కేవలం నాలుగో వంతు ధరకే ఇప్పుడు సొంతం చేసుకోవచ్చు. బడ్జెట్ తక్కువ ఉన్నవారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.

TCL (టీసీఎల్) 55-inch LED: మంచి వారంటీ కోరుకునే వారికి ఇది సరైన ఛాయిస్. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ ద్వారా దీనిపై మరో రూ. 6,500 వరకు అదనంగా తగ్గించుకోవచ్చు.

రియల్‌మీ (Realme) QLED: తక్కువ ధరలో సినిమాటిక్ అనుభూతిని ఇచ్చే క్వాంటం డాట్ (QLED) టెక్నాలజీ ఇందులో ఉంది. మంచి పిక్చర్ క్వాలిటీ కోసం దీనిని ఎంచుకోవచ్చు.

సోనీ బ్రావియా (Sony Bravia): బ్రాండ్ వాల్యూ, ఆడియో క్వాలిటీ ముఖ్యం అనుకునే వారికి సోనీ ఎప్పుడూ టాప్ లో ఉంటుంది. దీని 40W స్పీకర్లు విడిగా హోమ్ థియేటర్ అవసరం లేకుండానే అద్భుతమైన సౌండ్ ఇస్తాయి.

సేవింగ్ టిప్స్..
బ్యాంక్ ఆఫర్లు: క్రెడిట్ కార్డ్‌ల వాడకం ద్వారా మరో రూ. 1,500 నుండి రూ. 3,000 వరకు తక్షణ తగ్గింపు పొందవచ్చు.

ఎక్స్ఛేంజ్: మీ పాత టీవీని ఎక్ఛేంజ్ ఆఫర్ ద్వారా కొత్త టీవీతో మార్చుకోవడం వల్ల మీరు అదనంగా రూ. 6,000 పైగా తగ్గింపు పొందే అవకాశం ఉంది.

