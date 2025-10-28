English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kawasaki Z650RS: ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో Kawasaki నుంచి బైక్‌.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌ భలే ఉంది!

Kawasaki Z650RS: ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో Kawasaki నుంచి బైక్‌.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌ భలే ఉంది!

Kawasaki Z650RS 2025 Price: త్వరలోనే మార్కెట్లో కవాసకి Z650RS 2025 కొత్త వేరియంట్ విడుదల కాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది ప్రత్యేకమైన గ్రాఫిక్స్ స్టిక్కరింగ్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, ఈ మోటార్ సైకిల్‌కి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 28, 2025, 04:13 PM IST

Kawasaki Z650RS: ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో Kawasaki నుంచి బైక్‌.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌ భలే ఉంది!

Kawasaki Z650RS 2025 Price: భారత్‌లో గతంలో Kawasaki మోటార్ సైకిల్‌కి అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉండేది. కవాసకి బాక్సర్ పేరుతో అందుబాటులోకి వచ్చిన మోటార్ సైకిల్స్ ను చాలామంది మిడిల్ క్లాస్ వినియోగదారులు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసేవారు. అలాగే అత్యంత తక్కువ ధరల్లోనే ఎక్కువ మైలేజీతో అందుబాటులోకి రావడం వల్ల చాలామంది కంపెనీ పనులకు కూడా ఇవే మోటార్ సైకిల్స్ ను వినియోగించేవారు. అందుకే ఇప్పటికీ భారత్‌లో కవాసకి మోటార్ సైకిల్స్‌కి అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అతి త్వరలోనే కవాసకి మరో కొత్త మోటార్ సైకిల్‌ను మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేయబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిని కంపెనీ అత్యంత శక్తివంతమైన ఫీచర్స్ కూడిన బైక్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అయితే, ఈ మోటార్ సైకిల్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటి? ఏయే ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వస్తుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

కవాసకి తన Z650RS మోటార్ సైకిల్‌ను 2024 సంవత్సరం డిసెంబర్ 20వ తేదీన విడుదల చేసింది. అయితే, దీనికి అప్డేట్ వేరియంట్‌గా ప్రత్యేకమైన గ్రాఫిక్స్ స్టిక్కర్స్‌తో  మరోసారి Z650RS బైకులు విడుదల చేయబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ మోటార్ సైకిల్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ కూడా ఇటీవలే సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్‌లో లీక్ అయ్యాయి. దీన్ని బట్టి చూస్తే గతంలో ఉన్న డిజైన్ కంటే కొన్ని మార్పులతో కూడిన డిజైన్ను అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నారు. అంతేకాకుండా చాలా ప్రత్యేకంగా కనిపించేందుకు స్టిక్కరింగ్ గ్రాఫిక్స్ ని కూడా మార్చినట్లు తెలుస్తోంది.

కవాసకి Z650RS 2025 మోటార్ సైకిల్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీని డిజైన్ 1970 కాలంలో మార్కెట్లోకి విడుదల చేసిన మోటార్ సైకిల్స్ ను తలపిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇది చాలా దృఢమైన వాడితో విడుదల కాబోతోంది. దీనికి ప్రత్యేకమైన గుండ్రని క్రోమ్-ప్లేటెడ్ హెడ్‌ల్యాంప్‌ను కూడా కవాసకి అందిస్తోంది. అలాగే ఈ మోటార్ సైకిల్ ఒకప్పటి జడ్ సిరీస్ బైక్లను గుర్తుచేస్తుంది. దీంతోపాటు ఈ మోటార్ సైకిల్‌కి ట్రై సైకిల్ సైడ్ ప్యానెల్‌ను కూడా అందుబాటులో ఉంచారు. అనలాగ్-స్టైల్ డ్యూయల్-డయల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ దాని రెట్రో ఫ్లెయిర్‌ను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన లుక్కుని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Also Read: Realme Narzo 80x 5G vs Poco M7 Plus 5G: ఈ రెండిటిలో ఏది బెస్ట్ మొబైల్‌?

ఇక ఈ మోటార్ సైకిల్ ఇంజన్ వివరాల్లోకి వెళ్తే..ఇది అద్భుతమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇది 649cc లిక్విడ్-కూల్డ్ ప్యారలల్-ట్విన్ సిలిండర్ ఇంజన్‌తో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు సమాచారం. ఈ మోటార్ సైకిల్ ఎక్కువగా రైడ్ చేసేవారికి ఎంతో బాగా పనిచేస్తుంది. దీని ఫ్రంట్ భాగంలో 41mm టెలిస్కోపిక్ ఫోర్క్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. అలాగే ఇందులో ABS (యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్) కూడా లభిస్తోంది. ఇవే కాకుండా చాలా ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ అందుబాటులో ఉన్నట్లు సమాచారం.

Also Read: Realme Narzo 80x 5G vs Poco M7 Plus 5G: ఈ రెండిటిలో ఏది బెస్ట్ మొబైల్‌?

