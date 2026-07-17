Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /టెక్నాలజీ
  • /Tecno నుంచి సూపర్ ఫోన్.. 3D కర్వ్డ్ డిస్‌ప్లేతో Tecno Camon 50 Ultra 5G ఫోన్‌!

Tecno నుంచి సూపర్ ఫోన్.. 3D కర్వ్డ్ డిస్‌ప్లేతో Tecno Camon 50 Ultra 5G ఫోన్‌!

Tecno Camon 50 Ultra 5g: భారత్‌ మార్కెట్‌లోకి 50MP కెమెరా, 6500mAh భారీ బ్యాటరీతో Tecno కంపెనీ అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ అయ్యింది. ఇది Tecno Camon 50 Ultra 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ పేరుతో విడుదలైంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 17, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 02:57 PM IST
Tecno నుంచి సూపర్ ఫోన్.. 3D కర్వ్డ్ డిస్‌ప్లేతో Tecno Camon 50 Ultra 5G ఫోన్‌!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Tecno నుంచి సూపర్ ఫోన్.. 3D కర్వ్డ్ డిస్‌ప్లేతో Tecno Camon 50 Ultra 5G ఫోన్‌!
Camon 50 Ultra10 min ago
2
RAW NTR Sai Roop12 min ago
3
Suryapet25 min ago
4
Nubia Navix Ultra34 min ago
5
Cinnamon Water For Weight Loss39 min ago