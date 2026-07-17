Tecno Camon 50 Ultra 5g Telugu: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ టెక్నో (Tecno) భారత మార్కెట్లోకి సరికొత్త ఫ్లాగ్షిప్ ఫీచర్ల మంచి ఫోన్ను విడుదల చేసింది. మొబైల్ ఫొటోగ్రఫీ, అద్భుతమైన బ్యాటరీ లైఫ్ను కోరుకునే వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని Tecno Camon 50 Ultra 5G ఫోన్ను మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేసింది.. అధునాతన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఫీచర్లతో పాటు అత్యంత ప్రత్యేకమైన బిల్ట్ క్వాలిటితో వచ్చిన ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధర, పూర్తి స్పెసిఫికేషన్ల వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
డిజైన్, డిస్ప్లే..
ఈ Tecno Camon 50 Ultra 5G ఫోన్లో 6.78-అంగుళాల 1.5K 3D కర్వ్డ్ AMOLED డిస్ల్పేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 4500 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనివల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది. అలాగే డిస్ప్లే ప్రొటక్షన్ కోసం కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7iని వినియోగించిన్నట్లు సమాచారం. కంపెనీ దీనిని సిల్క్-ఫ్లో డిజైన్తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది..
కెమెరా వివరాలు..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 50MP ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఇందులో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన 50 మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT-700C సెన్సార్ ప్రధాన కెమెరా కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది.. అంతేకాకుండా 3x ఆప్టికల్ జూమ్ సామర్థ్యంతో 50 మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్ టెలిఫొటో కెమెరాతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.. అలాగే 8 మెగాపిక్సెల్ వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది.. ఇక సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 50 మెగాపిక్సెల్ పవర్ఫుల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా తీసుకు వచ్చింది.
ప్రాసెసర్, పర్ఫార్మెన్స్..
మల్టీటాస్కింగ్తో పాటు గేమింగ్ కోసం ఈ ఫోన్లో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్టిమేట్ (4nm) ప్రాసెసర్ను వినియోగించిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత హైఓఎస్ (HiOS 16) పై ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది. ఇది 8GB LPDDR5X ర్యామ్తో పాటు 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది..
బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీనిలోని 6500mAh భారీ బ్యాటరీగా భావించవచ్చు. ఇది ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే.. రెండు రోజుల పాటు నిరంతరాయంగా పనిచేస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.. దీనికి తోడు 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనివల్ల ఫోన్ చాలా వేగంగా ఛార్జ్ అవుతుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తుంది..
ధర వివరాలు..
భారత మార్కెట్లో టెక్నో కేమన్ 50 ఆల్ట్రా 5G (8GB + 256GB వేరియంట్) ధరను రూ.39,999తో లభించబోతోంది. అయితే, లాంచ్ ఆఫర్ కింద కొనుగోలు చేసేవారికి అదనంగా రూ.3,000 వరకు డిస్కౌంట్ కూపన్ లభిస్తుంది.. దీనితో ఈ ఫోన్ను కేవలం రూ.36,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.. జులై 21 మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ఈ ఫోన్ ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ అమెజాన్ (Amazon.in)లో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
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