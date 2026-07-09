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iQOO Z11 Lite 5G జూలై 24న లాంచ్.. 6500mAh భారీ బ్యాటరీ, అదిరిపోయే ఫీచర్లు!

Iqoo Z11 Lite 5g Price: భారత మార్కెట్‌లోకి జూలై 24వ తేదిన iQOO Z11 Lite 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అద్భుతమైన బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో విడుదల కాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 09, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:04 PM IST
iQOO Z11 Lite 5G జూలై 24న లాంచ్.. 6500mAh భారీ బ్యాటరీ, అదిరిపోయే ఫీచర్లు!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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