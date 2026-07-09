/iQOO Z11 Lite 5G జూలై 24న లాంచ్.. 6500mAh భారీ బ్యాటరీ, అదిరిపోయే ఫీచర్లు!

Iqoo Z11 Lite 5g Price: భారత మార్కెట్లోకి ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ ఐకూ (iQOO) మరో సరికొత్త బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ మొబైల్ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది.. గతేడాది జూన్లో విడుదలైన iQOO Z10 Lite మంచి సక్సెస్ కావడం వల్ల.. దానికి సీక్వెల్గా iQOO Z11 Lite 5G స్మార్ట్ఫోన్ని లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు సంస్థ అధికారికంగా వెల్లడించింది. జూలై 24న ఈ ఫోన్ భారత మార్కెట్లో అడుగుపెట్టబోతున్నట్లు ఐకూ ఇండియా తన X ఖాతా ద్వారా తెలిపింది.. అయితే, అధికారిక లాంచ్కు ముందే ప్రముఖ టిప్స్టర్ ద్వారా ఈ ఫోన్కు సంబంధించిన పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు ఆన్లైన్లో లీక్ అయ్యాయి. అయితే, లీక్ అయిన ఫీచర్స్, స్పెషిఫికేషన్స్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్..
లీక్ అయిన సమాచారం ప్రకారం.. iQOO Z11 Lite 5G స్మార్ట్ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 (MediaTek Dimensity 6300) చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. గ్రాఫిక్స్ కోసం మాలి-జి57 (Mali-G57 MC2) GPUను అందించారు. ఇది బడ్జెట్ ధరలో అద్భుతమైన పనితీరును అందిచే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సాఫ్ట్వేర్ పరంగా.. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ఒరిజినల్ ఓఎస్ 6 (OriginOS 6)తో రన్ కావడం విశేషం. అలాగే ఇది వివిధ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది.
6,500mAh భారీ బ్యాటరీ..
ఈ ఫోన్లో ప్రధాన ఆకర్షణ దీని బ్యాటరీగా భావించవచ్చు. గత మోడల్ Z10 Liteలో 6,000mAh బ్యాటరీ ఉండగా.. ఈ కొత్త Z11 Liteలో దానిని ఏకంగా 6,500mAh భారీ బ్యాటరీకి అప్గ్రేడ్ చేశారు. అంతేకాకుండా ఛార్జింగ్ స్పీడ్ను కూడా 15W నుంచి 44W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు పెంచారు. దీనివల్ల ఫోన్ చాలా వేగంగా ఛార్జ్ అవ్వడమే కాకుండా.. బ్యాటరీ బ్యాకప్ కూడా సుదీర్ఘ కాలం పాటు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
డిస్ప్లే, కెమెరా సెటప్..
వినియోగదారులకు మెరుగైన విజువల్ అనుభూతిని కలిగించేందుకు ఇందులో 6.74 అంగుళాల IPS LCD డిస్ప్లేను అందించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది 120Hz రీఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్తో పాటు అద్భుతమైన స్ట్రాంగ్ డిస్ల్పేతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇక కెమెరాల విషయానికి వస్తే.. వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 2 మెగాపిక్సెల్ సెకండరీ కెమెరా ఉన్నాయి. సెల్ఫీలతో పాటు వీడియో కాల్స్ కోసం ముందు భాగంలో 5 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
నోటిఫికేషన్ రింగ్ లైట్..
ఈ ఫోన్ డిజైన్ పరంగా కూడా చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతున్నట్లు లీక్ అయిన వివరాలు తెలుపుతున్నాయి. అమెజాన్ ఇండియా లిస్టింగ్ ప్రకారం.. ఇది సోలార్ ఫ్లేమ్ (Solar Flame) కలర్ వేరియంట్లో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఫోన్ వెనుక భాగంలో నిలువుగా ఉండే కెమెరా మాడ్యూల్ కింద ఒక Circular LED రింగ్ లైట్ను కూడా అందించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది నోటిఫికేషన్లు లేదా కాల్స్ వచ్చినప్పుడు మిని లైట్-అప్ అలర్ట్ సిస్టమ్లా మెరుస్తూ ప్రీమియం లుక్ను అందిస్తుందని సమాచారం.. ఇవే కాకుండా ఇందులో అనేక రకాల ఫీచర్స్ అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని ధర రూ.22,000 నుంచి ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
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