/6500mAh బ్యాటరీతో Vivo T5 Lite 5G లాంచ్.. ఫీచర్లు, ధర వివరాలు ఇవే!

Vivo T5 Lite 5g Price In India: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ Vivo వినియోగదారుల కోసం మరో అద్భుతమైన బడ్జెట్ 5G స్మార్ట్ఫోన్ను మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేసింది.. Vivo T5 Lite 44W 5G స్మార్ట్ఫోన్ పేరుతో విడుదలైంది. ఈ కొత్త మొబైల్, బడ్జెట్ ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.. ముఖ్యంగా సుదీర్ఘ బ్యాటరీ లైఫ్, ప్రీమియం పర్ఫార్మెన్స్ కోరుకునే యూజర్లను టార్గెట్ చేస్తూ.. రూ.20 వేల లోపు బడ్జెట్లోనే అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది..
6500mAh మెగా బ్యాటరీ..
ఈ Vivo T5 Lite 44W 5G స్మార్ట్ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని భారీ బ్యాటరీగా భావించవచ్చు.. ఇందులో ఏకంగా 6500mAh బ్యాటరీని అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది.. సాధారణ వినియోగదారులకు ఇది రెండు రోజుల కంటే ఎక్కువ బ్యాటరీ బ్యాకప్ను అందిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.. దీనికి తోడు, ఫోన్ను సులభంగా వేగంగా ఛార్జ్ చేయడానికి 44W ఫ్లాష్చార్జ్ (FlashCharge) సపోర్ట్ను కూడా అందించిన్నట్లు తెలుస్తోంది..
పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్..
విజువల్స్ పరంగా.. ఈ ఫోన్ అద్భుతమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది. ఈ Vivo T5 Lite 5G స్మార్ట్ఫోన్లో 6.74-ఇంచుల HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 120Hz హై రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 1200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఐ ప్రొటక్షన్ కోసం ఈ డిస్ప్లేకు TUV Rheinland సర్టిఫికేషన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.. పర్ఫార్మెన్స్ విషయానికొస్తే.. ఇందులో అత్యంత పవర్ఫుల్ MediaTek Dimensity 6300 చిప్సెట్ను వినియోగించిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇది మల్టీటాస్కింగ్, గేమింగ్కు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని కంపెనీ తెలిపింది.. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత Origin OS 6.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పనిచేస్తుంది. దీనిలో AI క్రియేషన్, AI క్యాప్షన్తో పాటు ప్రైవేట్ స్పేస్ వంటి చాలా ప్రత్యేకమైన AI ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
50MP AI కెమెరా..
ఫోటోల విషయానికి వస్తే.. Vivo కెమెరా పరంగా ఎక్కడ వెనకడుగు వేయలేదని భావించవచ్చు. ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో 50MP ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 0.8MP సెకండరీ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది.. ఇందులో చాలా ప్రత్యేమైన నైట్ మోడ్తో పాటు పోర్ట్రెయిట్ మోడ్ వంటి అడ్వాన్స్డ్ AI కెమెరా ఫీచర్లు ఇందులో అందుబాటులో ఉన్నాయి.. ఇక సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 5MP కెమెరాను అందించారు.
మిలిటరీ గ్రేడ్ డ్యూరబిలిటీ..
ఈ ఫోన్ కేవలం ఫీచర్ల పరంగానే కాకుండా బలంగా కూడా ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపింది.. దీనికి SGSతో పాటు మిలిటరీ గ్రేడ్ డ్యూరబిలిటీ సర్టిఫికేషన్ను కంపెనీ అందించింది.. అలాగే ప్రొటక్షన్ కోసం IP65 రేటింగ్ అందించారు. ఈ ఫోన్లో సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్తో పాటు బ్లూటూత్ 5.4, 3.5mm హెడ్ఫోన్ జాక్ వంటి కనెక్టివిటీ ఫీచర్లను కూడా కలిగి ఉంటుంది..
భారతదేశంలో Vivo T5 Lite 5G మూడు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. ఇది మొదటి స్టోరేజ్ 4GB ర్యామ్, 128GB వేరియంట్ ధర రూ. 19,999తో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా 6GB ర్యామ్ + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.22,999తో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో మూడవ వేరియంట్ 6GB ర్యామ్ + 256GB స్టోరేజ్తో ధర రూ.25,999తో లభిస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ ఆఫర్స్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి రూ.1,500 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
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