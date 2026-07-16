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6500mAh బ్యాటరీతో Vivo T5 Lite 5G లాంచ్.. ఫీచర్లు, ధర వివరాలు ఇవే!

Vivo T5 Lite 5g Price In India: భారత మార్కెట్‌లోకి Vivo T5 Lite 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ అయ్యింది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 6500mAh భారీ బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, లాంచింగ్ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి అత్యంత చీప్ ధరకే లభిస్తుంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 16, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:33 PM IST
6500mAh బ్యాటరీతో Vivo T5 Lite 5G లాంచ్.. ఫీచర్లు, ధర వివరాలు ఇవే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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6500mAh బ్యాటరీతో Vivo T5 Lite 5G లాంచ్.. ఫీచర్లు, ధర వివరాలు ఇవే!
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