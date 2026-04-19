Vivo X300 FE: 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 6500mAh బ్యాటరీ.. Vivo నుంచి పవర్ ప్యాక్డ్ స్మార్ట్‌ఫోన్!

Vivo X300 FE Price: త్వరలోనే భారత మార్కెట్లోకి Vivo X300 FE స్మార్ట్‌ఫోన్‌ విడుదల కాబోతోంది. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన పెద్ద బ్యాటరీతో విడుదల కాబోతోంది. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 19, 2026, 01:22 PM IST

Vivo X300 FE Price Cut: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ దిగ్గజం వివో మరో పవర్ఫుల్ ఫ్లాగ్ షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ భారత్ మార్కెట్లోకి విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ వివో x300 Fe పేరుతో లాంచ్ చెయ్యబోతోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన కెమెరా సామర్థ్యంతో పాటు భారీ బ్యాటరీ ప్యాకప్‌తో Tech ప్రియులను ఆకర్షించబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ ప్రధాన ఆకర్షణగా కెమెరా ఉండబోతోంది. ఎందుకంటే ఇది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ కెమెరా సెటప్‌తో విడుదల కాబోతున్నట్లు లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎలాంటి ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వస్తుందో? ప్రస్తుతం ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన లీక్ అయిన వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

వివో x300 Fe స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని బ్యాటరీ కొన్ని లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 6500mAh బ్యాటరీతో లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇది అద్భుతమైన బ్యాటరీని చార్జ్ చేసేందుకు ప్రత్యేకమైన 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టు కూడా లభిస్తుంది. అయితే, ఈ సదుపాయం ఉండడం వల్ల తక్కువ సమయంలోనే ఫోన్ పూర్తిగా చార్జ్ అవుతుంది. ఈ బ్యాటరీ దాదాపు రెండు రోజుల వరకు ప్లే బ్యాక్‌ను అందిస్తుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేయబోతున్నట్లు కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి..

ఇక ఈ మొబైల్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే.. దీని బ్యాక్ కెమెరా.. ఈ వివో x300 Fe స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వెనుక భాగంలో త్రిపుల్ కెమెరా సెటప్‌ని కలిగి ఉంటుంది. చూడడానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా కెమెరా మాడ్యూయల్ ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన 50MP ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉండబోతోంది. అలాగే దీనికి తోడు అదనంగా 50MP టెలిఫోటో లెన్స్, 50MP కెమెరాలు ఉండడం విశేషం.. ఫ్రంట్ భాగంలో కూడా చాలా అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ ను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వీడియో కాలింగ్ కోసం ఈ కెమెరా ఎంతగానో సహాయపడుతుందట...

ఇక ఈ Vivo X300 FE మొబైల్ చాలా అద్భుతమైన 6.31 అంగుళాల 1.5K OLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. దీనితోపాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ సపోర్టుతో లభిస్తుంది. దీనివల్ల గేమింగ్‌తో పాటు  వీడియోలు చూసేందుకు చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎంతో శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది మల్టీ టాస్కింగ్ తో పాటు పెద్ద పెద్ద గేమ్స్ ఆడేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అయితే, ఈ మొబైల్ భారత మార్కెట్లోకి విడుదలయితే ధర రూ.65,000 నుంచి ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలున్నాయి..

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

