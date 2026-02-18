English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Infinix Note Edge ఫోన్‌ గ్రాండ్‌ లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌, ధర వివరాలు ఇవే!

Infinix Note Edge 5g Price: మార్కెట్‌లోకి ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ ఎడ్జ్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ అయ్యింది. దీనిని కంపెనీ ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అతి తక్కువ ధరలో లాంచ్‌ చేసింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 18, 2026, 03:16 PM IST

Infinix Note Edge ఫోన్‌ గ్రాండ్‌ లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌, ధర వివరాలు ఇవే!

Infinix Note Edge 5g Price: ప్రముఖ ఇన్ఫినిక్స్ బ్రాండ్‌ తమ మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేసింది. దీనిని కంపెనీ ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ ఎడ్జ్‌ పేరుతో లాంచ్‌ చేసింది. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన ఫీచర్స్‌తో పాటు ప్రీమియం కెమెరా సెటప్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా 50-మెగాపిక్సెల్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన అన్ని రకాల ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ ఎడ్జ్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ప్రీమియం 13-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 6500mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100 6nm ప్రాసెసర్‌తో లభిస్తోంది. ఇది IP65 రేటింగ్‌ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ఇది మొత్తం మూడు స్టోరేజ్‌ వేరియంట్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులోని బేస్‌ వేరియంట్‌ 6GB + 128GB స్టోరేజ్‌తో ధర రూ.21,999తో లభిస్తోంది..

ఇక రెండ వేరియంట్‌ 8GB + 128GB స్టోరేజ్‌తో అందుబాటులో ఉంది. మూడవ వేరియంట్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ 8GB + 256GB స్టోరేజ్ రూ.25,999తో లభిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఫిబ్రవరి 25వ తేదిన ఇ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌తో పాటు ఇన్ఫినిక్స్ ఇండియాలో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో పాటు లాంచింగ్‌ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా ICICI బ్యాంక్, SBI కార్డ్‌లను వినియోగించి పేమెంట్‌ చేసేవారికి రూ.2,000 వరకు తక్షణ తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్స్‌పై ఏకంగా రూ.2 వేల వరకు అదనపు బోనస్‌ కూడా లభిస్తుంది. 

ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ ఎడ్జ్ ఫీచర్స్‌ వివరాలు..
ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ ఎడ్జ్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. 6.78-అంగుళాల 1.5K 3D కర్వ్డ్ AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా 2644×1208 పిక్సెల్‌ల రిజల్యూషన్‌తో పాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే 4500 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌ సపోర్ట్‌తో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఇందులో కంపెనీ ప్రత్యేకమైన 2160Hz PWM డిమ్మింగ్‌ను ఆప్షన్‌ను కూడా అందిస్తోంది..

డిస్ప్లే  ప్రొటక్షన్‌ కోసం ఇందులో కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటక్షన్‌ను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే ఇది మాలి-G610 GPUతో ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100 6nm ప్రాసెసర్‌తో లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా మల్టీ టాస్కింగ్‌ చేయాలనుకునేవారికి ఇది ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అలాగే ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన Android 16 ఆధారంగా XOS 16 ఆపరేటింగ్‌పై రన్‌ అవుతుంది. 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

