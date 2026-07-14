/స్టూడెంట్స్ కోసం iQOO సరికొత్త సంచలనం.. iQOO Z11 Lite లాంచ్!

Iqoo Z11 Lite Launching On July 24: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఐకూ (iQOO) భారత స్మార్ట్ఫోన్ కస్టమర్స్ను, ముఖ్యంగా విద్యార్థులను టార్గెట్ చేస్తూ సరికొత్త మొబైల్ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని కంపెనీ iQOO Z11 Lite పేరుతో జూలై 24న భారతదేశంలో గ్రాండ్గా విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది.. కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ రోజువారీ అవసరాలతో పాటు ఆన్లైన్ క్లాసులు, ప్రాజెక్ట్ అసైన్మెంట్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని నాన్-స్టాప్.. నో లిమిట్ (Non-Stop. No Limit.) అనే కాన్సెప్ట్తో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన్నట్లు వెల్లడించింది.
స్టూడెంట్స్ కోసం పవర్ఫుల్ AI ఫీచర్స్..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో కంపెనీ సాధారణ ఫీచర్స్ కంటే.. ఎన్నో రకాల కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇందులో కంపెనీ విద్యార్థుల చదువుకు ఎంతో సహాయపడే పవర్ఫుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో AI క్రియేషన్ ఫీచర్ సహాయంతో విద్యార్థులు పెద్ద పెద్ద డాక్యుమెంట్లను సులభంగా సమ్మరైజ్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా అసైన్మెంట్లను ఎడిట్ చేయడమే కాకుండా.. కొత్త కంటెంట్ క్రియేట్ చేయడం, లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేషన్తో పాటు రైటింగ్ ఐడియాలను అందించేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. ఇవే కాకుండా AI క్యాప్షన్ ఫీచర్ కూడా లభిస్తోంది. ఇందులో రియల్ టైమ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్, ఇన్స్టంట్ ట్రాన్స్లేషన్తో పాటు వన్-టాప్ సమ్మరీ వంటి ఫీచర్లు కూడా లభిస్తున్నాయి. దీనివల్ల ఆన్లైన్ లెక్చర్స్, వర్క్షాప్స్ జరిగే సమయంలో నోట్స్ రాసేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
6500mAh భారీ బ్యాటరీ..
ఈ iQOO Z11 Lite స్మార్ట్ఫోన్లో కంపెనీ అద్భుతమైన బ్యాటరీని కూడా అందిస్తోంది. ఇందులో కంపునీ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 6500mAh బ్యాటరీని అందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇది 44W ఫ్లాష్ ఛార్జ్ (FlashCharge) సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా, ఈ బ్యాటరీ 5 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ హెల్త్ లైఫ్తో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం..
మిలిటరీ-గ్రేడ్ డ్యూరబిలిటీ..
విద్యార్థుల చేతుల్లో ఫోన్లు తరచూ కింద పడుతుంటాయి.. అంతేకాకుండా అప్పుడప్పుడు ప్రయాణాలు చేసే క్రమంలో కిందపడి పగిలిపోతూ ఉంటాయి. దీనిని అడ్డుకోవడానికి ఈ ఫోన్కు మిలిటరీ-గ్రేడ్ డ్యూరబిలిటీని అందిస్తోంది.. అంతేకాకుండా SGS 5-స్టార్ డ్రాప్ రెసిస్టెన్స్ సర్టిఫికేషన్ కూడా దీనికి లభించడం విశేషం.. అంటే ఫోన్ అనుకోకుండా కింద పడినా ఎలాంటి డ్యామేజ్ కాకుండా సురక్షితంగా ఉంటుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది..
స్టైలిష్ డిజైన్, కలర్స్..
లుక్ పరంగా కూడా ఈ ఫోన్ చాలా మోడ్రన్గా, స్లీక్గా ఉంటుంది.. ఇందులో మినిమలిస్ట్, కాంపాక్ట్ కెమెరా మాడ్యూల్ను కూడా కంపెనీ అందించింది.. అలాగే కాల్స్, నోటిఫికేషన్స్ వచ్చినప్పుడు మెరిసే డైనమిక్ లైట్ ఫీచర్ దీనికి మరింత స్టైలిష్ లుక్ను అందిస్తుందని తెలుస్తోంది.. ఈ ఫోన్ లేటెస్ట్ OriginOS 6 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పనిచేస్తుంది. దీంతో పాటు 4 సంవత్సరాల పాటు సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ను కూడా అందిస్తోంది.
ధర పూర్తి వివరాలు..
iQOO Z11 Lite ఫోన్ సోలార్ ఫ్లేమ్ (Solar Flame)తో పాటు మిడ్నైట్ బ్లూ (Midnight Blue) అనే రెండు అద్భుతమైన కలర్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. జూలై 24న లాంచ్ అయిన తర్వాత ఈ ఫోన్ ఐకూ అధికారిక వెబ్సైట్తో పాటు ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్ (Amazon)లో అందుబాటులోకి రాబోతున్నాయి. స్టూడెంట్స్ బడ్జెట్కు తగినట్లే.. దీని ధర ఉండే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
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