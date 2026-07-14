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స్టూడెంట్స్ కోసం iQOO సరికొత్త సంచలనం.. iQOO Z11 Lite లాంచ్!

Iqoo Z11 Lite Launching On July 24: భారత మార్కెట్‌లోకి iQOO Z11 Lite స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్‌ ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, దీనిని కంపెనీ జూలై 24న స్టూడెంట్స్ కోసం విడుదల చేయబోతున్నట్లు సమాచారం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 14, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:03 PM IST
స్టూడెంట్స్ కోసం iQOO సరికొత్త సంచలనం.. iQOO Z11 Lite లాంచ్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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స్టూడెంట్స్ కోసం iQOO సరికొత్త సంచలనం.. iQOO Z11 Lite లాంచ్!
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