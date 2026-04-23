Motorola Edge 70 Pro: 6500mAh బ్యాటరీ, 50MP సెల్ఫీ కెమెరా.. మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో ఫీచర్స్ ఇవే!

Motorola Edge 70 Pro Launched: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ కంపెనీ మోటరోలా ఎంతో శక్తివంతమైన ఎడ్జ్ సిరీస్లోని మరో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ విడుదలైంది. బుధవారం ఈ కంపెనీ భారత మార్కెట్లోకి మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో (Motorola Edge 70 Pro) స్మార్ట్ఫోన్ను లాంచ్ చేసింది. ఇది అద్భుతమై డిజైన్తో పాటు ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇందులో కంపెనీ అతి పెద్ద బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో లాంచ్ అయ్యింది. అయితే, ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ మొబైల్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ Motorola Edge 70 Pro స్మార్ట్ఫోన్ 6.8 అంగుళాల 1.5K ఎక్స్ట్రీమ్ అమోలెడ్ (Extreme AMOLED) డిస్ప్లేతో విడుదలైంది. అంతేకాకుండా ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 5200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ డిస్ల్పే వినియోగదారులకు అద్భుతమైన విజువల్ అనుభూతిని అందిస్తుంది. ఇందులో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్తో లాంచ్ చేసింది. ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 ఎక్స్ట్రీమ్ 4nm చిప్సెట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. కాబట్టి దీనితో గేమింగ్తో పాటు మల్టీ టాస్కింగ్కు అత్యంత అద్భతంగా పని చేస్తుంది.
ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం కంపెనీ అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ను కూడా అందిస్తోంది. వెనక భాగంలో OIS సపోర్ట్తో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 50 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ను కూడా కంపెనీ అందిస్తోంది. దీంతో పాట ఫ్రంట్ భాగంలో సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో కూడా 50 మెగాపిక్సెల్ ఆటోఫోకస్ కెమెరాను అందిస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కెమెరా అద్భుతమైన ఫిల్టర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 6500mAh భారీ బ్యాటరీతో పాటు 90W టర్బోపవర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ లభించడం చాలా విశేషం.. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ బ్యాటరీ అత్యంత తక్కువ సమయంలో పూర్తిగా ఛార్జ్ అవుతుంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది. దీంతో పాటు 3 ఏళ్ల ఓఎస్ అప్డేట్స్, 5 ఏళ్ల సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ను అందిస్తుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తూ వస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వివిధ స్టోరేజ్తో పాటు వివిధ ధరల్లో లభిస్తోంది. దీని మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ 256GB స్టోరేజ్తో ధర రూ. 38,999తో అందుబాటులో ఉంది. ఇక రెండవ వేరియంట్ 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో ధర రూ.41,999తో లభిస్తోంది. ఈ మొబైల్ ఏప్పిల్ 29వ తేది నుంచి ఈ కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్కార్ట్ (Flipkart)తో పాటు మోటరోలా అధికారిక వెబ్సైట్లలో అందుబాటులోకి రాబోతోంది.
