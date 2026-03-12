OPPO K14x 5G: 6500mAh బ్యాటరీ OPPO K14x 5G మొబైల్‌ డెడ్‌ చీప్‌ ధరకే.. ఇలాంటి ఆఫర్స్‌ మళ్లీ రావు!

OPPO K14x 5G Price Cut: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ OPPO మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్స్ను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. ముఖ్యంగా ప్రీమియం కెమెరా కలిగిన మొబైల్స్ను ఎక్కువగా విక్రయించేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ముఖ్యంగా K-సిరీస్ కలిగి స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఫ్లిప్కార్ట్ అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా OPPO K14x 5G మొబైల్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్తో లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా దీనిపై బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అయితే, దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ ఏంటో? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
OPPO K14x 5G మొబైల్ అద్బుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ప్రీమియం కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉండడమే కాకుండా ప్రీమియం డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 6.75 అంగుళాల HD+ LCD డిస్ప్లేతో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1125 నిట్స్ బ్రైట్నెస్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek డైమెన్సిటీ 6300 (6nm చిప్సెట్) ప్రాసెసర్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది 45W SuperVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో విడుదలైంది.
ఈ మొబైల్ వెనక భాగంలో అద్భుతమైన రియర్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 50 MP మెయిన్ కెమెరాతో పాటు 2 MP పోర్ట్రెయిట్ లెన్స్ కెమెరాను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఫ్రంట్ భాగంలో ప్రత్యేకమైన సెల్ఫీ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది 5 MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఇది Android 16 ఆధారిత ColorOS 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో రన్ అవుతుంది.. ఈ మొబైల్ 64 GB స్టోరేజ్తో పాటు IP64 రేటింగ్ ప్రోటన్తో లాంచ్ అయ్యింది.
ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 6500mAh బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇది భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి చాలా ఎక్కువగా బ్యాటరీ లైఫ్ను అందిస్తుంది.. మార్కెట్లో ఇది 4 GB RAM + 64 GB స్టోరేజ్తో అందుబాటులో ఉంది. దీని ధర సుమారు రూ.12,999తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఫ్లిప్కార్ట్లో ICICI, HDFC, Axis ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన బ్యాంక్లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగిస్తే.. దాదాపు రూ.750 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా ఇతర ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. దీంతో ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.12,199 వరకు పొందవచ్చు.
