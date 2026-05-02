Vivo S50t 5G లాంచ్.. 6500mAh బ్యాటరీ, కెమెరాలతో అదరగొడుతున్న కొత్త ఫోన్!

Vivo S50t 5G Launched: స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో తమదైన ముద్ర వేసుకున్న ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ వీవో తాజాగా కొత్తగా ఎస్ సిరీస్ నుంచి అద్భుతమైన మొబైల్ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని కంపెనీ Vivo S50t 5G పేరుతో లాంచ్ చేసింది. ఇది ప్రీమియం కెమెరాతో పాటు భారీ బ్యాటరీతో కస్టమర్స్ను ఆకట్టుకునేలా కంపెనీ రూపొందించింది. అలాగే ఇందులో వీవో ఎన్నో రకాల కొత్త ఫీచర్స్ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చిన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మోడల్కు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఈ Vivo S50t 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఫీచర్స్కి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.59 అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా 1.5K రిజల్యూషన్తో పాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను సపోర్ట్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో టెస్ట్ స్నాప్డ్రాగన్ 8s Gen 3 (Snapdragon 8s Gen 3) చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో లాంచ్ చేయబోతోంది. అలాగే ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత OriginOS 6పై రన్ అవుతుంది. దీంతో పాటు మల్టీ టాస్కింగ్ చేసేందుకు ఈ మొబైల్ చాలా అద్భుతంగా పని చేస్తుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వెనక భాగంలో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ను కూడా కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇందులో 50 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరాతో పాటు అదనంగా 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ లెన్స్ కెమెరాతో పాటు 50 మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ను కూడా కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో 50 మెగాపిక్సెల్ పవర్ఫుల్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది హై-క్వాలిటీ ఫొటోలతో పాటు అద్భుతమైన వీడియోను కూడా రికార్డ్ చేయగలుగుతుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోర్ ప్రధాన ఆకర్శణ ఏంటంటే దాని బ్యాటరీ.. ఇందులో కంపెనీ 6500mAh శక్తివంతమైన బ్యాటరీని అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా దీనికి తోడుగా 90W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందిస్తోంది. అలాగే తక్కువ సమయంలోనే ఫోన్ ఛార్జింగ్ అయ్యేందుకు అద్భుతమైన టెక్నాలజీని అందిస్తోంది. దీంతో పాటు ఇందులో అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లు కూడా అందుబాటులో ఉంచిన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రస్తుతం ఈ స్మార్ట్ఫోన్ చైనా మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఇది మొత్తం రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్స్లో అందుబాటులో ఉంది. మొదటి వేరియంట్ 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ మోడల్ ధర సుమారు రూ.48,500 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అలాగే రెండవ 16GB RAM + 512GB మోడల్ ధర రూ. 50,000తో లభిస్తోంది. అయితే, ఇప్పటికే ఇది చైనాలో వివో అధికారక వెబ్సైట్లో కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, భారత్లో కూడా త్వరలో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
