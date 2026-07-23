New Mi Power Bank Price: ప్రముఖ దిగ్గజ టెక్ సంస్థ షావోమి (Xiaomi) భారతీయ వినియోగదారుల కోసం ఒక శక్తివంతమైన, అత్యంత అద్భుతమైన పవర్ బ్యాంక్ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. Xiaomi Power Bank 5i 20000mAh పేరుతో ఈ పవర్బ్యాంక్ జూలై 23న భారతదేశంలో అధికారికంగా లాంచ్ అయ్యింది. అత్యంత భారీ బ్యాటరీ కెపాసిటీతో పాటు వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీతో కూడిన ఈ పవర్ బ్యాంక్ స్మార్ట్ఫోన్లతో పాటు ల్యాప్టాప్లను కూడా ఛార్జ్ చేసే ప్రత్యేకమైన సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపింది.
67W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్..
ఈ కొత్త పవర్ బ్యాంక్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని 67W టర్బో ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ (Turbo Fast Charging) సపోర్ట్గా భావించవచ్చు.. ఇది స్మార్ట్ఫోన్లు మాత్రమే కాకుండా టైప్-సి (USB-C) పోర్ట్ ఉన్న ల్యాప్టాప్లతో పాటు టాబ్లెట్లను అత్యంత వేగంగా ఛార్జ్ చేస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.. షావోమి 15 స్మార్ట్ఫోన్ను కేవలం 30 నిమిషాల్లో 67 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేస్తుందని కంపెనీ స్పష్టం తెలిపింది. అంతేకాకుండా, యాపిల్ ఐఫోన్ 15తో పాటు ఐఫోన్ 16 సిరీస్, ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
డిజిటల్ డిస్ప్లే..
ఈ పవర్ బ్యాంక్లో వైర్లు వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేకుండా.. ఇన్బిల్ట్ USB-C కేబుల్ను కూడా అందిస్తోంది.. అత్యంత అద్భుతమైన టీపీయూ (TPU) మెటీరియల్తో తయారైన ఈ కేబుల్.. సులభంగా పట్టుకోవడానికి ల్యాన్యార్డ్ (Lanyard)గా కూడా వినియోగించవచ్చు.. ఇందులో ఉన్న డిజిటల్ డిస్ప్లే స్క్రీన్, బ్యాటరీ శాతం ఎంత ఉందో సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.
ఒకేసారి మూడు డివైజ్లకు ఛార్జింగ్ సపోర్ట్..
ఈ పవర్ బ్యాంక్లో మూడు పోర్టులు ఇన్బిల్ట్ USB-C కేబుల్, వేరే USB-C పోర్ట్తో పాటు ఒక USB-A పోర్ట్లు లభిస్తున్నాయి. దీని ద్వారా ఒకేసారి మూడింటిన్నీ ఛార్జ్ చేసుకునే సపోర్ట్ లభిస్తుంది. అలాగే స్మార్ట్ వాచ్లతో పాటు బ్లూటూత్ ఇయర్ బడ్స్ వంటి చిన్న పరికరాలను ఛార్జ్ చేయడానికి ప్రత్యేకమైన లో-కరెంట్ (Low-current) మోడ్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది..
ఈ పవర్ బ్యాంక్ను రీఛార్జ్ చేయడానికి కూడా 65W ఫాస్ట్ ఇన్పుట్ సపోర్ట్ లభిస్తుంది. దీనివల్ల కేవలం 2.5 గంటల్లోనే పవర్ బ్యాంక్ పూర్తి స్థాయిలో ఛార్జ్ అవుతుందని కంపెనీ తెలిపింది. అంతేకాకుండా దీని ఎనర్జీ రేటింగ్ 74.37Whగా ఉండడం వల్ల అంతర్జాతీయ విమాన ప్రయాణాలు చేసే క్రమంలో కూడా సులభంగా క్యారీ చేయోచ్చు. కాబట్టి ప్రయాణాల్లో హ్యాండ్ లగేజీగా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా తీసుకెళ్లవచ్చని కంపెనీ తెలిపింది.
సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్..
వినియోగదారుల సెక్యూరిటీ దృష్టిలో పెట్టుకుని.. కంపెనీ ఇందులో ఓవర్ వోల్టేజ్, షార్ట్ సర్క్యూట్తో పాటు ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే అధునాతన ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ షావోమి పవర్ బ్యాంక్ 5i ప్రముఖ ఈ కామర్స్ అమెజాన్, షావోమి అధికారిక వెబ్సైట్తో పాటు రీటైల్ స్టోర్లలో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
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