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67W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో Xiaomi కొత్త పవర్ బ్యాంక్ లాంచ్.. ధర ఎంతంటే?

New Mi Power Bank Price: భారత మార్కెట్‌లోకి షావోమి (Xiaomi) కంపెనీ నుంచి Xiaomi Power Bank 5i 20000mAh విడుదలైంది. ఇది ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 23, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:34 PM IST
67W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో Xiaomi కొత్త పవర్ బ్యాంక్ లాంచ్.. ధర ఎంతంటే?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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