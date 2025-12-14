Honor X8D Price In India: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ హానర్ త్వరలో మార్కెట్లోకి ప్రీమియం డిజైన్తో కూడిన స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేయబోతోంది. ఇది డ్యూయల్ రియల్ కెమెరా సెటప్తో లాంచ్ కాబోతోంది. హానర్ కంపెనీ హానర్ X8d అనే పేరుతో మార్కెట్లోకి కొత్త మొబైల్ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమయింది. ఇది ప్రీమియం AMOLED డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి రావడమే కాకుండా చాలా శక్తివంతమైన ప్రాసెస్ అంత విడుదల కాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ జంబు బ్యాటరీ తో విడుదల చేయబోతోంది. అంతేకాకుండా ఇది విభిన్న కలర్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు ఇటీవల లీకైన కొన్ని వివరాలు చెబుతున్నాయి. అయితే, త్వరలో మార్కెట్లోకి విడుదల కాబోయే ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ ఏంటో? అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
హానర్ X8d స్మార్ట్ఫోన్ చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.77-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు ఎంతో శక్తివంతమైన 7,000 mAh బ్యాటరీ, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కోసం 45 W సూపర్ఛార్జ్ వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ను కూడా అందిస్తోంది. ఇక మల్టీ టాస్కింగ్ చేసుకోవడానికి ఇందులో కంపెనీ స్నాప్డ్రాగన్ 6s Gen 2 ప్రాసెసర్ను కూడా అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా మ్యాజిక్ OS 10 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. అలాగే ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన డిస్ప్లే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే.. దీని స్క్రీన్ 1,080 x 2,392 పిక్సెల్ల రిజల్యూషన్ ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలో చాలా ప్రత్యేకమైన కెమెరాతో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని వెనక భాగంలో ప్రధాన కెమెరా 108-మెగాపిక్సెల్ తో ప్రత్యేకమైన సెన్సార్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 5-మెగాపిక్సెల్ సెకండరీ కెమెరా కూడా లభించబోతోంది. అలాగే ఈ ప్రధాన కెమెరా 1,080p వరకు వీడియో రికార్డు సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ 16-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. ఇది వీడియో కాలింగ్ కోసం చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
ఇక ఈ హానర్ X8d మొబైల్కు సంబంధించిన కనెక్టివిటీ ఫీచర్ల వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ 4Gతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు బ్లూటూత్, Wi-Fi, GPS, BeiDou, USB టైప్-C పోర్ట్ వంటి ప్రత్యేకమైన కనెక్టివిటీ ఫీచర్లను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే దీనిని అత్యంత తక్కువ ధరలోని అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో కంపెనీ లైట్ సెన్సార్, ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్, యాక్సిలెరోమీటర్ వంటి ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లను కూడా అందుబాటులో ఉంచబోతోంది. దీనిని కంపెనీ డిసెంబర్ చివరి వారంలో విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో కొన్ని పోస్టులు వైరల్ అవుతున్నాయి. అతి త్వరలోనే హానర్ కంపెనీ ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన ధరతో పాటు ఫీచర్స్ వివరాలను కూడా వెల్లడించే అవకాశాలున్నాయి.
