/Oppo Reno 15a: ఇక ఛార్జింగ్ కష్టాలకు గుడ్ బై.. 2 రోజులు వచ్చే బ్యాటరీతో ఒప్పో కొత్త ఫోన్.. అన్ని అదుర్స్!

Oppo Reno 15a Launch Date: ప్రముఖ మొబైల్ కంపెనీ ఒప్పో (Oppo) మిడ్-రేంజ్ సెగ్మెంట్లో మరో సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది.. సరికొత్త ఫీచర్లతో పాటు అద్భుతమైన డిజైన్తో ఒప్పో రెనో 15A (Oppo Reno 15A) స్మార్ట్ఫోన్ను జపాన్ మార్కెట్లో అధికారికంగా లాంచ్ చేసింది.. ఇది మంచి బ్యాటరీ లైఫ్ కోరుకునే వినియోగదారులను టార్గెట్ చేస్తూ.. ఇందులో కంపెనీ ఏకంగా 7000mAh భారీ బ్యాటరీతో పాటు 50 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా వంటి హై-ఎండ్ ఫీచర్లతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లోకి విడుదలైంది.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఒప్పో రెనో 15Fకి రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్గా అందుబాటులోకి వచ్చిన్నట్లు తెలుస్తోంది..
ధర వివరాలు..
ఈ Oppo Reno 15A స్మార్ట్ఫోన్ ప్రస్తుతం జపాన్ మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంది.. ప్రస్తుతం ఇది ఆఫ్టర్గ్లో పింక్, ట్విలైట్ నేవీతో పాటు అరోరా బ్లూ వంటి అద్భుతమైన రంగుల్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన ధరల వివరాల్లోకి వెళితే.. దీని మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్తో ధర రూ.38,000తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా రెండవది 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో ధర రూ. 45,100తో లభిస్తోంది. అదేవిధంగా అక్కడ మొదటి సేల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి స్పెషల్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ప్రీమియం డిస్ప్లే..
ఒప్పో రెనో 15A ఫోన్లో కంపెనీ అద్భుతమై 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన 6.6-ఇంచుల Full HD+ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతోంది.. ఇది 1,400 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్తో పాటు 10-బిట్ కలర్ డెప్త్కు సపోర్ట్ చేస్తుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది. స్క్రీన్ ప్రొటక్షన్ కోసం AGC Dragontrail STAR D ప్లస్ గ్లాస్ను కూడా వినియోగించిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. అలాగే సెక్యూరిటీ కోసం ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ ఫీచర్ కూడా లభిస్తోంది. ఈ ఫోన్ శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 1 (Snapdragon 6 Gen 1) ప్రాసెసర్పై రన్ అవుతుంది.
భారీ బ్యాటరీ..
ఈ ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని బ్యాటరీ.. ఇందులో కంపెనీ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 7,000mAh సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని అందించింది.. దీనికి తోడు 80W ఫాస్ట్ చార్జింగ్తో పాటు 55W PPS చార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల ఫోన్ చాలా స్పీడ్గా చార్జ్ అవుతుంది. ఒక్కసారి చార్జ్ చేస్తే రెండు రోజుల పాటు బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదని కంపెనీ వెల్లడించింది..
కెమెరా లవర్స్ కోసం 50MP సెల్ఫీ కెమెరా..
ఫోటోగ్రఫీకి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. దీని వెనుక భాగంలో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చిన్నట్లు తెలుస్తోంది. అందులో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ సపోర్ట్తో కూడిన 50MP ప్రధాన కెమెరాతో పాటు అదనంగా 8MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, 2MP మాక్రో కెమెరా అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇక సెల్ఫీల కోసం.. ఇందులో ప్రత్యేకంగా ముందు భాగంలో 50MP పవర్ఫుల్ కెమెరాను అందించారు..
కొత్త ఫీచర్లు ఇవే..
ఈ ఒప్పో రెనో 15A స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత కలర్ ఓఎస్ 16 (ColorOS 16)తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.. ఇందులో వాటర్తో పాటు డస్ట్ నుంచి ప్రొటక్షన్ కోసం దీనికి IP66, IP68తో పాటు IP69 రేటింగ్స్ అందించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. అదేవిధంగా ఇందులో NFC, బ్లూటూత్ 5.1, యూఎస్బీ టైప్-సి ఆడియో, మైక్రో ఎస్డీ కార్డ్ స్లాట్ వంటి అద్భుతమైన ఫీచర్లు కూడా లభిస్తున్నాయి. అయితే, దీనిని త్వరలోనే భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది.
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