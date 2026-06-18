Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /టెక్నాలజీ
  • /Oppo Reno 15a: ఇక ఛార్జింగ్ కష్టాలకు గుడ్ బై.. 2 రోజులు వచ్చే బ్యాటరీతో ఒప్పో కొత్త ఫోన్.. అన్ని అదుర్స్!

Oppo Reno 15a: ఇక ఛార్జింగ్ కష్టాలకు గుడ్ బై.. 2 రోజులు వచ్చే బ్యాటరీతో ఒప్పో కొత్త ఫోన్.. అన్ని అదుర్స్!

Oppo Reno 15a Launch Date: ప్రముఖ కంపెనీ ఒప్పో (Oppo) మార్కెట్‌లోకి అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేసింది. ఇది ఏకంగా 7000mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని కంపెనీ Oppo Reno 15A పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 18, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:11 PM IST
Oppo Reno 15a: ఇక ఛార్జింగ్ కష్టాలకు గుడ్ బై.. 2 రోజులు వచ్చే బ్యాటరీతో ఒప్పో కొత్త ఫోన్.. అన్ని అదుర్స్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఇక ఛార్జింగ్ కష్టాలకు గుడ్ బై.. 2 రోజులు వచ్చే బ్యాటరీతో ఒప్పో కొత్త ఫోన్..
Oppo Reno 15a5 min ago
2
YS Jagan17 min ago
3
sbi po notification 202617 min ago
4
Karimnagar26 min ago
5
Vishakha Parekh37 min ago