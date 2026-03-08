English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Infinix Note 60 Ultra: 7,000mAh బ్యాటరీతో Infinix Note 60 Ultra మొబైల్ లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌, ధర వివరాలు!

Infinix Note 60 Ultra: 7,000mAh బ్యాటరీతో Infinix Note 60 Ultra మొబైల్ లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌, ధర వివరాలు!

Infinix Note 60 Ultra Price: ఇన్ఫినిక్స్ స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీ మార్కెట్‌లోకి ఒక అద్భుతమైన మొబైల్‌ను విడుదల చేసింది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్లతో పాటు ప్రీమియం కెమెరా సెటప్‌తో విడుదల కాబోతోంది. ఇందులో కంపెనీ అద్భుతమైన డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలిపింది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 8, 2026, 12:44 PM IST

Trending Photos

Chia Seeds With Buttermilk: మజ్జిగలో ఈ విత్తనాలు కలిపి తాగితే డయాబెటిస్ రోగులకు స్వర్గమే! రోజుకు ఒక్కసారైనా చాలు!
6
Chia Seeds Benefits
Chia Seeds With Buttermilk: మజ్జిగలో ఈ విత్తనాలు కలిపి తాగితే డయాబెటిస్ రోగులకు స్వర్గమే! రోజుకు ఒక్కసారైనా చాలు!
Lucky Zodiac Signs: మార్చి 8వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి జరగబోయేది ఇదే.. గుర్తుంచుకోండి!
8
Lucky Zodiac Signs
Lucky Zodiac Signs: మార్చి 8వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి జరగబోయేది ఇదే.. గుర్తుంచుకోండి!
Today Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆరోగ్యం జాగ్రత్త, ఖర్చుల భారం తప్పని రాశి ఇదే..!
5
today Horoscope
Today Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆరోగ్యం జాగ్రత్త, ఖర్చుల భారం తప్పని రాశి ఇదే..!
EPFO: ఉద్యోగులకు పెన్షన్ దెబ్బ.. ఈపీఎస్ పథకం నుంచి కోట్ల మంది దూరం!
6
EPFO EPS rules
EPFO: ఉద్యోగులకు పెన్షన్ దెబ్బ.. ఈపీఎస్ పథకం నుంచి కోట్ల మంది దూరం!
Infinix Note 60 Ultra: 7,000mAh బ్యాటరీతో Infinix Note 60 Ultra మొబైల్ లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌, ధర వివరాలు!

Infinix Note 60 Ultra Price: చైనీస్ మొబైల్ తయారీ కంపెనీ ఇన్ఫినిక్స్ గురువారం మొబైల్ వరల్డ్ కాంగ్రెస్‌లో తమ కొత్త ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ 60 అల్ట్రా స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను లాంచ్ చేసింది. ఇది అద్భుతమైన డిజైన్‌తో పాటు ప్రీమియం కెమెరా సెటప్, అద్భుతమైన ఎన్నో రకాల ఫీచర్లతో ఈ మొబైల్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ మొబైల్ ను ఇటాలియన్ సంస్థ పినిన్‌ఫరినా సహకారంతో రూపొందించినట్లు సంస్థ పేర్కొంది. ముఖ్యంగా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎంతో అద్భుతమైన ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే వెనక భాగంలో ఆకర్షణీయమైన డిజైన్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అయితే, ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన అన్ని రకాల ఫీచర్స్ ఏంటో? అలాగే ఇది ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తుందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ 60 అల్ట్రా (Infinix Note 60 Ultra) స్మార్ట్‌ఫోన్ అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 200-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాతో లాంచ్ అయ్యింది. అలాగే గేమ్స్ ఆడుకునేందుకు వీలుగా, మల్టీ టాస్కింగ్ చేసుకోవడానికి ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8400 అల్టిమేట్ చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది మొత్తం నాలుగు కలర్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా ఇది వివిధ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులోని హై ఎండ్ వేరియంట్ 256 GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ తో విడుదలైంది. ముఖ్యంగా మలేషియాలో ఈ మొబైల్ రూ.69,600 ధరతో లభించబోతోంది. అలాగే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ మొత్తం నాలుగు కలర్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది.

ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ 60 అల్ట్రా  స్మార్ట్‌ఫోన్ అద్భుతమైన 1.5K అల్ట్రా HDR AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు చాలా ప్రత్యేకమైన రిఫ్రెష్ రేట్ 144 Hz సపోర్టుతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అలాగే ఇది అద్భుతమైన 4,500 nits గరిష్ట బ్రైట్నెస్ సపోర్టుతో కూడిన డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ డిస్ప్లేను ప్రొటెక్ట్ చేసేందుకు కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ ప్రొటెక్షన్ కూడా వస్తోంది. అలాగే ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా XOS 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. దీంతోపాటు ఇందులో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన సాటిలైట్ కాలింగ్ సపోర్టుతో పాటు మెసేజ్ ఫంక్షన్‌ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. అలాగే JBL ట్యూన్డ్ స్పీకర్ యూనిట్‌ను కూడా అందిస్తోంది.

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ 60 అల్ట్రా  (Infinix Note 60 Ultra) స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన వెనుక భాగం వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇందులో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ 200-మెగాపిక్సెల్ సాంసంగ్‌ ఐసోసెల్ HPE  ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 50-మెగాపిక్సెల్  సాంసంగ్ ఐసోసెల్ JN5 పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరా, 112-డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూతో అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాతో అందుబాటులోకి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.. ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ 60 అల్ట్రా  స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 7,000mAh బ్యాటరీ 100W వైర్డు, 50W వైర్‌లెస్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు  సపోర్టుతో విడుదలైంది. దీనివల్ల 48 నిమిషాల్లోనే ఫుల్ ఛార్జ్ కూడా అవుతుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్‌ను భారత్ మార్కెట్‌లో కూడా త్వరలో విడుదల చేయబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అతి త్వరలోనే దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన కూడా వెల్లడించే అవకాశాలున్నాయి.

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Infinix Note 60Infinix Note 60 UltraInfinix Note 60 Ultra NewsInfinix Note 60 Ultra Price

Trending News