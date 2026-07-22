Huawei Nova 16 Specs: ప్రముఖ చైనీస్ టెక్ దిగ్గజం హువావే (Huawei) తమ మిడ్-రేంజ్ ఫ్లాగ్షిప్ లైనప్ను మార్కెట్లోకి తెచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది. హువావే నోవా 16 (Nova 16) సిరీస్కి సంబంధించిన వివరాలను సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయ్యాయి. ఈ కొత్త సిరీస్ గత మోడళ్లతో పోలిస్తే.. బ్యాటరీతో పాటు ప్రీమియం డిజైన్, భారీ మార్పులతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది..
పవర్ ఫుల్ బ్యాటరీ..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ భారీ బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. సాధారణంగా స్మార్ట్ఫోన్లలో ఎంతో 5,000mAh బ్యాటరీ లభిస్తూ ఉంటాయి. కానీ హువావే నోవా 16 లైనప్లో ఏకంగా 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుందని టెక్ వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా కంపెనీ 7,000mAh నుంచి 10,000mAh సామర్థ్యం గల సెల్స్ను వివిధ విభాగాల టెస్టింగ్లో ఉపయోగిస్తున్నట్లు లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి.. దీంతో పాటు అద్భుతమైన వైర్డ్ ఛార్జింగ్తో పాటు 100W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కలిగి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి..
కిరిన్ 9-సిరీస్ ప్రాసెసర్..
నోవా సిరీస్లో తొలిసారిగా అత్యంత శక్తివంతమైన కిరిన్ 9-సిరీస్ (Kirin 9-series) ఫ్లాగ్షిప్ చిప్సెట్ను అందించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో ఈ మోడల్స్ 9010S చిప్ను వినియోగించగా.. ఈ కొత్త అప్గ్రేడ్ వల్ల ప్రాసెసింగ్ వేగం.. గేమింగ్ గ్రాఫిక్స్, మల్టీ టాస్కింగ్కు మంచి ఎక్పీరియన్స్ను అందిస్తుందని లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి.. అలాగే ఇవే కాకుండా బోలెడు అద్భుతమైన ఫీచర్స్ను కూడా కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రీమియమ్ డిజైన్, డిస్ప్లే..
ఈ లైనప్లో మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 6.8-అంగుళాల 1.5K LTPO OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది మెరుగైన విజువల్స్ ఇవ్వడమే కాకుండా బ్యాటరీ వినియోగాన్ని కూడా తగ్గిస్తుందని లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. ఫోన్ వెనుక భాగాన్ని డబుల్ రెడ్ మ్యాపుల్ (Double Red Maples) డిజైన్తో.. చుట్టూ దృఢమైన మెటల్ ఫ్రేమ్తో మరింత స్టైలిష్గా ఉండబోతున్నట్లు లీక్ అయిన వివరాలు తెలుపుతున్నాయి. ఫొటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం వెనుక వైపు 50MP ప్రధాన కెమెరాతో పాటు మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 50MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది. సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో కూడా 50MP కెమెరాను తీసుకు వచ్చే ఛాన్స్లను కలిగి ఉంటుంది.
వేరియంట్లు..
ఈసారి పాత అల్ట్రా మోడల్ స్థానంలో నోవా 16 (Nova 16), నోవా 16 ప్రో (Nova 16 Pro)తో పాటు నోవా 16 ప్రో మాక్స్ (Nova 16 Pro Max) వంటి మూడు మోడళ్లను మార్కెట్లోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఫ్లాగ్షిప్ స్థాయి ఫీచర్లతో పాటు రోజులకు పైగా వచ్చే బ్యాటరీ బ్యాకప్తో రాబోతున్న హువావే నోవా 16 సిరీస్ మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో సరికొత్త ట్రెండ్ను సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
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