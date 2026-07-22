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Huawei Nova 16: మార్కెట్‌లో సంచలనం.. 100W ఛార్జింగ్‌, 50MP కెమెరాతో Huawei Nova 16 లాంచ్!

Huawei Nova 16 Specs: త్వరలో మార్కెట్‌లోకి హువావే నోవా 16 (Nova 16) సిరీస్‌ మోడల్స్‌ అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 22, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:00 PM IST
Huawei Nova 16: మార్కెట్‌లో సంచలనం.. 100W ఛార్జింగ్‌, 50MP కెమెరాతో Huawei Nova 16 లాంచ్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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