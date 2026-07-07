/7000mAh బ్యాటరీతో మోటో సంచలనం.. బడ్జెట్ ధరలోనే Moto G77 Power ఫోన్‌ లాంచ్!

Moto G77 Power Launch: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ మోటోరోలా (Motorola) భారతీయ మొబైల్ ప్రియుల కోసం మరో అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్ను లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇది Moto G77 Power పేరుతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఈ అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్ ఈ వారంలోనే భారత మార్కెట్లోకి విడుదల కాబోతోంది.. లాంచ్కు ముందే కంపెనీ ఈ ఫోన్కు సంబంధించిన డిస్ప్లే, కెమెరాతో పాటు బ్యాటరీ వంటి కీలక వివరాలను అధికారికంగా అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఇది వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేలా నాలుగు విభిన్న కలర్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులోకి రాబోతోంది..
కళ్లు చెదిరే డిస్ప్లే..
ఈ Moto G77 Power స్మార్ట్ఫోన్ 6.72 అంగుళాల ఫుల్ HD+ (2400 x 1080 పిక్సెల్స్) LCD డిస్ప్లేతో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఈ స్మూత్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం ఇందులో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 120Hz టచ్ సాంప్లింగ్ రేట్ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చిన్నట్లు తెలిపింది.. ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపించేలా 1,050 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ లెవెల్ను ఇందులో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా.. స్క్రీన్ ప్రొటక్షన్ కోసం శక్తివంతమైన కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i (Corning Gorilla Glass 7i)ను మొట్టమొదటిసారిగా ఈ బడ్జెట్ రేంజ్లో మోటోరోలా అందిస్తూ వస్తోంది.
సోనీ సెన్సార్తో అద్భుతమైన కెమెరా క్వాలిటీ..
ఫొటోగ్రఫీ లవర్స్ కోసం ఈ ఫోన్లో అదిరిపోయే కెమెరా సెటప్ను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. దీని వెనుక భాగంలో డ్యుయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కూడా తీసుకు వచ్చింది.. ఇందులో f/1.8 అపెర్చర్తో కూడిన 50 మెగాపిక్సెల్ Sony LYTIA 600 ప్రైమెరీ కెమెరా ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచే అవకాశాలు ఉన్నాయి.. దీనితో పాటు 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ కెమెరాను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ఫ్రంట్ భాగంలో ఏకంగా 32 మెగాపిక్సెల్ హై-రిజల్యూషన్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా విడుదల చేసింది..
శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్..
ఈ Moto G77 Power స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 (MediaTek Dimensity 6400) చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. గ్రాఫిక్స్ కోసం.. Arm Mali-G57 MP2 GPUని కూడా విడుదల చేసింది.. సాఫ్ట్వేర్ విషయానికి వస్తే.. ఇది లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 (Android 16) ఆధారిత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుందని కంపెనీ వెల్లడించింది.. ఈ ఫోన్ రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
7,000 mAh జంబో బ్యాటరీ..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ పేరులోనే పవర్ ఉన్నట్లుగా.. ఇందులో ఏకంగా 7,000 mAh భారీ బ్యాటరీని కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది.. ఇది ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే.. రెండు రోజుల పాటు నిరంతరాయంగా బ్యాటరీ లైఫ్ కూడా లభిస్తుంది. దీనికి తోడు 30W టర్బోపవర్ (TurboPower) ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో పాటు ఇతర డివైజ్లను ఛార్జ్ చేసుకునేందుకు 6W వైర్డ్ రివర్స్ ఛార్జింగ్ ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..
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