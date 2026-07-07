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7000mAh బ్యాటరీతో మోటో సంచలనం.. బడ్జెట్ ధరలోనే Moto G77 Power ఫోన్‌ లాంచ్!

Moto G77 Power Launch: మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్‌ 7000mAh బ్యాటరీతో Moto G77 Power స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో.. అత్యంత తక్కువ ధరలో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం. అయితే, దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్‌ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 07, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:15 PM IST
7000mAh బ్యాటరీతో మోటో సంచలనం.. బడ్జెట్ ధరలోనే Moto G77 Power ఫోన్‌ లాంచ్!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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7000mAh బ్యాటరీతో మోటో సంచలనం.. బడ్జెట్ ధరలోనే Moto G77 Power ఫోన్‌ లాంచ్!
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