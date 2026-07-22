/50MP Zeiss కెమెరా, 90W ఛార్జింగ్.. Vivo X300 E ప్రీ-సేల్స్ ప్రారంభం!

Vivo X300 E Launched: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ Vivo ప్రీమియం విభాగంలో మరో సరికొత్త మోడల్ను విడుదల చేయడానికి సిద్ధమైంది. దీనిని కంపెనీ Vivo X300 E స్మార్ట్ఫోన్ పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కోసం సంస్థ తన అధికారిక వెబ్సైట్లో ప్రీ-సేల్స్ (Pre-sales) ప్రక్రియను గురువారం నుంచి ప్రారంభించింది. అయితే, దీనిని కంపెనీ జులై 27వ తేదీన ఈ ఫోన్ అధికారికంగా మార్కెట్లోకి విడుదల చేయబోతోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఇటీవల భారత్లో విడుదలైన X300 FE మోడల్కు భిన్నమైన డిజైన్తో, ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్, మెటల్ ఫ్రేమ్తో ఈ ఫోన్ రెడీ అయిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది V2612A మోడల్ నంబర్తో వస్తోంది. ఈ ఫోన్ బ్లాక్, వైట్తో పాటు ఆరెంజ్ రంగుల్లో అందుబాటులో తీసుకు వచ్చింది..
అద్భుతమైన డిస్ప్లే..
ఈ Vivo X300 E స్మార్ట్ఫోన్ చాలా ప్రత్యేకమైన 6.59 అంగుళాల 1.5K ఫ్లాట్ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 2750×1260 పిక్సెల్స్ రెజల్యూషన్తో పాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, HDR10+ సపోర్ట్, 5000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్తో లభిస్తోంది.. గేమింగ్, మల్టీటాస్కింగ్ కోసం క్వాల్కమ్ టాప్-ఎండ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 Gen 5 (3nm) చిప్సెట్తో పాటు అడ్రెనో 829 GPUతో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత OriginOS 6 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుందని కంపెనీ తెలిపింది..
పవర్ ఫుల్ బ్యాటరీ..
కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే.. వీవో జైస్ (Zeiss) ఇమేజింగ్ సిస్టమ్ను ఉపయోగించింది. దీని వెనక భాగంలో ఎంతో శక్తివంతమైన 50 MP ప్రధాన కెమెరా, 8 MP ఆల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, 50 MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరాతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఫ్రంట్ భాగంలో సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం 50 MP ఆటోఫోకస్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఇందులో కంపెనీ ఏకంగా 7015mAh భారీ బ్యాటరీని అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. దీనికి తోడు 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది.
ఇతర కీలక ఫీచర్లు..
ఈ ఫోన్కు ధూళి, వాటర్ రిసిస్టెంట్ కోసం IP68 + IP69 రేటింగ్ను కూడా అందించింది.. భద్రత కోసం ఇన్-డిస్ప్లే ఆల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ను అందించారు. ఇది కేవలం 7.99 మిమీ మందంతో పాటు 203 గ్రాముల బరువుతో ఉండే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 5G, వై-ఫై 7, బ్లూటూత్ 6.0, USB టైప్-సి, NFC వంటి అత్యాధునిక కనెక్టివిటీ ఆప్షన్లను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ర్యామ్ విభాగంలో 12GB/16GB LPDDR5X ఆప్షన్లు, స్టోరేజ్ విభాగంలో 256GB నుంచి 1TB UFS 4.1 వరకు లభిస్తుంది..
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