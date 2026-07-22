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50MP Zeiss కెమెరా, 90W ఛార్జింగ్.. Vivo X300 E ప్రీ-సేల్స్ ప్రారంభం!

Vivo X300 E Launched: ఈ Vivo X300 E స్మార్ట్‌ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.  దీనికి సంబంధించిన ప్రీ-సేల్స్ (Pre-sales)ను గురువారం ప్రారంభించింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 22, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:38 PM IST
50MP Zeiss కెమెరా, 90W ఛార్జింగ్.. Vivo X300 E ప్రీ-సేల్స్ ప్రారంభం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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50MP Zeiss కెమెరా, 90W ఛార్జింగ్.. Vivo X300 E ప్రీ-సేల్స్ ప్రారంభం!
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