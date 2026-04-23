  • Oppo Find X9s: కెమెరా అదిరింది.. ఒప్పో ఫైండ్ X9s ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

Oppo Find X9s: కెమెరా అదిరింది.. ఒప్పో ఫైండ్ X9s ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

Oppo Find X9s Specs And Price: ఒప్పో నుంచి మార్కెట్‌లో మరో ఫ్లాగ్‌షిప్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ అయ్యింది. దీనిని కంపెనీ Oppo Find X9s స్మార్ట్‌ఫోన్‌ పేరుతో విడుదల చేసింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 23, 2026, 11:18 AM IST

Oppo Find X9s: కెమెరా అదిరింది.. ఒప్పో ఫైండ్ X9s ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

Oppo Find X9s Specs Price: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ తయారీ బ్రాండ్‌ ఒప్పో (Oppo) మార్కెట్‌లోకి మరో అద్భుతమైన ఫ్లాగ్‌షిప్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేసింది. దీనిని కంపెనీ  ఒప్పో ఫైండ్ X9s (Oppo Find X9s) పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ డిజైన్‌ టెక్‌ ప్రియులను ఎంతగానో ఆకర్షిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో పాటు అత్యాధునిక కెమెరా సెటప్‌తో పాటు పవర్‌ఫుల్‌ ప్రాసెసర్‌తో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను రూపొందించిన్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

ఈ Oppo Find X9s స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన 6.59 అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ డిస్ల్పే వినియోగదారులకు అద్భుతమైన విజువల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అందించేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ డిస్ల్పే ప్రొటెక్షన్‌ కంపెనీ కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్‌ను కూడా అందిస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో కంపెనీ ఒప్పో ఫైండ్ X9s మొబైల్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500s (MediaTek Dimensity 9500s) చిప్‌సెట్‌ ప్రాసెసర్‌తో విడుదల చేసింది. 

ఈ Oppo Find X9s మొబైల్‌ 12GB ర్యామ్‌తో పాటు 256GB, 512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్లు అందుబాటులో వచ్చింది. అలాగే మల్టీ టాస్కింగ్‌తో పాటు హై-ఎండ్ గేమింగ్ ఆడేవారికి ఇది ఒక గొప్ప ఎంపికగా టెక్‌ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ప్రత్యేకత ఏంటంటే? దీని కెమెరా సెటప్‌ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఇది మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్‌ ఫీచర్స్ కలిగి కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంది. దీని వెనక భాగంలో 50MP ప్రధాన కెమెరా, 50MP అల్ట్రా వైడ్‌తో పాటు 50MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్ కెమెరాను కూడా అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 32MP కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో కంపెనీ 4K వీడియో రికార్డింగ్‌ను కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.

ఈ Oppo Find X9s స్మార్ట్‌ఫోన్‌ బ్యాటరీ కూడా ఎంతో శక్తివంతంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇది  7025mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది భారీ బ్యాటరీ సామర్థ్యం ఉండటం వల్ల ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రెండు రోజుల పాటు నిరంతరాయంగా వాడుకోవచ్చని కంపెనీ క్లైమ్‌ చేస్తోంది. అంతేకాకుండా 80W సూపర్ వూక్ (SuperVOOC) ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీని వల్ల ఈ బ్యాటరీ సులభంగా ఛార్జ్‌ అవుతుంది. ఈ మొబైల్‌ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత కలర్ ఓఎస్ (ColorOS) ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌పై రన్‌ అవుతుంది.  దీని స్టార్టింగ్‌ ధర అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో సుమారు రూ.85 వేల నుంచి ప్రారంభం కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనిని కంపెనీ త్వరలోనే భారత మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

Read more: OnePlus Nord 5: అమెజాన్ ధమాకా.. రూ.5,000 లోపే OnePlus Nord 5.. ఈ డీల్ వదులుకోవద్దు!

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

