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Vivo నుంచి మరో పవర్‌ఫుల్ 5G ఫోన్.. 1.5K అమోలెడ్ డిస్‌ప్లే, అదిరిపోయే లుక్స్!

Vivo V80 Lite 5g Launching Soon: భారత మార్కెట్‌లోకి Vivo V80 Lite 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ AMOLED డిస్ల్పేతో లాంచ్‌ చేసేందుకు సిద్ధమైన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 18, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:11 PM IST
Vivo నుంచి మరో పవర్‌ఫుల్ 5G ఫోన్.. 1.5K అమోలెడ్ డిస్‌ప్లే, అదిరిపోయే లుక్స్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Vivo నుంచి మరో పవర్‌ఫుల్ 5G ఫోన్.. 1.5K అమోలెడ్ డిస్‌ప్లే, అదిరిపోయే లుక్స్!
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