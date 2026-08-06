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Vivo S2 గ్రాండ్ ఎంట్రీ.. చీప్‌ ధరకే 3D కర్వ్‌డ్ డిస్‌ప్లే, Sony 50MP కెమెరా!

Vivo S2 India Launch: ఈ రోజే భారత మార్కెట్‌లోకి Vivo S2 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన డిజైన్‌తో పాటు ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 06, 2026, 09:56 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:56 AM IST
Vivo S2 గ్రాండ్ ఎంట్రీ.. చీప్‌ ధరకే 3D కర్వ్‌డ్ డిస్‌ప్లే, Sony 50MP కెమెరా!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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