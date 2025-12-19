Oneplus 15 Series Launch Date In India: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ వన్ప్లస్ మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్స్ను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అతి తక్కువ ధరల్లోనే మంచి మంచి మొబైల్స్ను అందుబాటులోకి తీసుకు వస్తోంది. ఇదిలా ఉంటే అతి త్వరలోనే వన్ప్లస్ 15 సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్స్ను కూడా విడుదల చేయబోతోంది. ఇది వన్ప్లస్ 15తో పాటు వన్ప్లస్ 15R (Oneplus 15) మోడల్స్లో అందుబాటులోకి రాబోతున్నాయి. దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన డిజైన్స్తో లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, విడుదలకు ముందే ఈ వన్ప్లస్ 15 సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్స్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్తో పాటు స్పెషిఫికేషన్స్ లీక్ అయ్యాయి. వీటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
వన్ప్లస్ 15 సిరీస్ (Oneplus 15 Series) స్మార్ట్ఫోన్స్ను ప్రపంచ మార్కెట్లో CPH2793 మోడల్ నంబర్తో లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్కి సంబంధించిన కొన్ని వివరాలను బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (BIS) డేటాబేస్లో కూడా అందుబాటులో ఉన్నట్లు సమాచారం.. అయితే, ఇటీవలే కొంతమంది టిప్స్టార్స్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ గత జూన్లో దేశంలో విడుదల చేసిన OnePlus 13s స్మార్ట్ఫోన్ స్థానంలో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఈ మొబైల్ సిరీస్ కూడా సేమ్ టూ సేమ్ ఆ 13s ఫీచర్స్ కలిగి ఉన్నట్లే ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం..
ఈ OnePlus 13s స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ 6.32-అంగుళాల LTPO డిస్ప్లేతో విడుదల చేసింది. అలాగే ఈ డిస్ప్లే 1,216 × 2,640 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్, 120 Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు 1,600 nits గరిష్ట బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్తో లాంచ్ అయిన్నట్లు సమాచారం.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ప్రాసెసర్పై రన్ అవుతుంది. దీంతో పాటు డ్యూయల్ రియర్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇక దీని బ్యాక్ సెటప్లో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT-700 లెన్స్తో కూడిన ప్రధాన కెమెరా కూడా ఉంటుంది. అలాగే 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది.
ఇక ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5,850 mAh బ్యాటరీతో పాటు 80 W SuperVOOC వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్తో విడుదలైంది. ఇక ఈ వన్ప్లస్ 15 సిరీస్ బేస్ మోడల్ ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 1,272x2,772 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్ 1.5K LTPO AMOLED 6.78-అంగుళాల డిస్ప్లేను కలిగి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా దీనిని కంపెనీ క్వాల్కమ్కి సంబంధించిన స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఈ మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా కలర్ OS 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది. దీంతో పాటు ఈ మొబైల్ వెనక భాగంలో మొత్తం మూడు 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలు ఉంటాయి. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ మాత్రం 7,300mAh బ్యాటరీతో పాటు 120W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కలిగి ఉంటుంది. వన్ప్లస్ కంపెనీ త్వరలోనే ఈ మొబైల్కి సంబంధించిన అధికారక లాంచింగ్ తేది, ఫీచర్స్ను కూడా త్వరలోనే వెల్లడించబోతోంది..
