/Honor X6e: 7500mAh భారీ బ్యాటరీతో Honor కొత్త ఫోన్ విడుదల.. ధర ఎంతంటే?

Honor X6e 4G Price: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ హోనర్ (Honor) బడ్జెట్ ధరలో మరో శక్తివంతమైన స్మార్ట్ఫోన్ను మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది.. దీనిని కంపెనీ Honor X6e 4G పేరుతో మలేషియా మార్కెట్లో అధికారికంగా విడుదల చేసింది. అత్యంత తక్కువ ధరలోనే మోస్ట్ పవర్ఫుల్ భారీ బ్యాటరీతో పాటు అద్భుతమైన డిజైన్, ప్రీమియం కెమెరా సెటప్తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
భారీ 7500mAh బ్యాటరీ..
ఈ Honor X6e 4G స్మార్ట్ఫోన్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 7500mAh భారీ బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఒకసారి పూర్తి ఛార్జ్ చేస్తే.. దాదాపు రెండు నుంచి మూడు రోజుల పాటు సులభంగా వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ భారీ బ్యాటరీని వేగంగా ఛార్జ్ చేయడానికి 45W Honor SuperCharge ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా కంపెనీ అందిస్తుంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్ అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది..
డిస్ప్లే, డిజైన్..
ఈ Honor X6e 4G స్మార్ట్ఫోన్ చాలా ప్రత్యేకమైన 6.61 అంగుళాల TFT LCD డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉంటుంది.. ఇది 1604 × 720 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్ కలిగి ఉంటుంది. కంటికి ఒత్తిడిని తగ్గించే ఐ కంఫర్ట్ (Eye Comfort), డైనమిక్ డిమ్మింగ్ ఫీచర్లతో పని చేస్తున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది.. స్క్రీన్ ప్రొటక్షన్ కోసం అల్యూమినోసిలికేట్ గ్లాస్ను కూడా వినియోగించారు.. అంతేకాకుండా దుమ్ము, నీటి చినుకుల నుంచి రక్షణగా IP64 రేటింగ్ అందించడం విశేషం.
ప్రొసెసర్, పెర్ఫార్మెన్స్..
ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ హెలియో G81 ఆల్ట్రా (MediaTek Helio G81 Ultra) ప్రొసెసర్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.. అలాగే 4GB ర్యామ్తో పాటు 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇందులో మరో 4GB వర్చువల్ ర్యామ్ సపోర్ట్ వల్ల మొత్తం 8GB వరకు పెంచుకోవచ్చని కంపెనీ తెలిపింది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత MagicOS 10.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై ఈ ఫోన్ రన్ అవుతుందని కంపెనీ వెల్లడించింది..
కెమెరా సెటప్ వివరాలు..
ఫొటోగ్రఫీ ప్రేమికులను దృష్టిలో పెట్టుకుని.. వెనుక వైపు అపెర్చర్తో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కూడా అందిస్తోంది.. ఇది 10X డిజిటల్ జూమ్ను సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ముందర భాగంలో 5 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపింది..
ధర వివరాలు..
మలేషియాలో Honor X6e 4G (4GB + 128GB) వేరియంట్ ధర RM 699గా నిర్ణయించిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. భారతీయ కరెన్సీలో దీని విలువ సుమారు రూ.16,000గా ఉంటుంది.. ఈ ఫోన్ సన్రైజ్ గోల్డ్తో పాటు మిడ్నైట్ బ్లాక్ అనే రెండు రంగుల్లో విడుదల విడుదల కావడం విశేషం.. తక్కువ బడ్జెట్లో రికార్డు స్థాయి బ్యాటరీ లైఫ్, స్టైలిష్ డిజైన్, నమ్మకమైన కెమెరా కోరుకునే వారికి Honor X6e 4G ఒక అద్భుతమైన ఎంపికగా భావించవచ్చు. అయితే, దీనికి కంపెనీ త్వరలో భారత్లో కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
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