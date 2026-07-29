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Honor X6e: 7500mAh భారీ బ్యాటరీతో Honor కొత్త ఫోన్ విడుదల.. ధర ఎంతంటే?

Honor X6e 4G Price: అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో పాటు భారీ బ్యాటరీతో  Honor X6e 4G స్మార్ట్‌ఫోన్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది చాలా అద్బుతమైన డిజైన్‌ను కలిగి ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 29, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:20 PM IST
Honor X6e: 7500mAh భారీ బ్యాటరీతో Honor కొత్త ఫోన్ విడుదల.. ధర ఎంతంటే?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Honor X6e: 7500mAh భారీ బ్యాటరీతో Honor కొత్త ఫోన్ విడుదల.. ధర ఎంతంటే?
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