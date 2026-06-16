Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /టెక్నాలజీ
  • /Redmi Turbo 5: రూ.38 వేలకే ఐఫోన్ రేంజ్ ఫీచర్స్.. 7540mAh బ్యాటరీతో సరికొత్త Redmi Turbo 5 లాంచ్!

Redmi Turbo 5: రూ.38 వేలకే ఐఫోన్ రేంజ్ ఫీచర్స్.. 7540mAh బ్యాటరీతో సరికొత్త Redmi Turbo 5 లాంచ్!

Redmi Turbo 5 India Launch News: భారత మార్కెట్‌లోకి కొత్త రెడ్‌మి (Redmi) స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ అయ్యింది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని Redmi Turbo 5 పేరుతో లాంచ్‌ చేసింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 16, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:20 PM IST
Redmi Turbo 5: రూ.38 వేలకే ఐఫోన్ రేంజ్ ఫీచర్స్.. 7540mAh బ్యాటరీతో సరికొత్త Redmi Turbo 5 లాంచ్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Amazon Smart Choice Days లో భారీ డిస్కౌంట్ తో కొనుగోలు చేసే ఛాన్స్..!!
Amazon Smartchoice Days2 min ago
2
Redmi Turbo 59 min ago
3
Sbi bank fd vs post office fd17 min ago
4
Sircilla1 hr ago
5
Cobra Video2 hrs ago