Realme P4s 5g Price: స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు ఊహించని గుడ్న్యూస్.. పవర్ఫుల్ బ్యాటరీతో పాటు ప్రీమియం ఫీచర్లతో ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం రియల్మీ (Realme) స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది.. ఇప్పటికే P సిరీస్లో P4, P4 Lite, P4x, P4 Pro 5G స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్లను బడ్జెట్, మిడ్-రేంజ్ మోడళ్లను విడుదల చేసి సూపర్ సక్సెస్ సాధించిన సంగతి తెలిసిందే.. ఇప్పుడు మార్కెట్లో రియల్మీ పీ4ఎస్ 5జీ (Realme P4s 5G)ను భారత్లో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఈ ఫోన్ ఫీచర్లతో పాటు లాంచ్ తేదీ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న అతిపెద్ద హైలైట్ దీని బ్యాటరీగానే భావించవచ్చు.. ఇందులో ఏకంగా 8000mAh పవర్ఫుల్ బ్యాటరీని అందిస్తోంది. దీనికి తోడు వేగంగా ఛార్జింగ్ చేసేందుకు 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఏకంగా మూడు రోజుల పాటు బ్యాటరీ బ్యాకప్ అందిస్తుందని రియల్మీ కంపెనీ క్లైమ్ కూడా చేస్తోంది.. ప్రయాణాలు చేసేవారికి.. మొబైల్ గేమర్స్కు ఈ భారీ బ్యాటరీ ఒక వరం లాంటిదిగా భావించవచ్చు..
డిస్ప్లే పరంగా ఈ ఫోన్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అందిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.. రియల్మీ P4s 5G స్మార్ట్ఫోన్లో సాంసంగ్ M14 ప్యానెల్తో కూడిన అద్భుతమైన డిస్ప్లేను కూడా అందించింది.. ఇందులో 1,272 × 2,772 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్తో పాటు 144 Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను కలిగిన అత్యంత స్మూత్ స్క్రోలింగ్ అనుభూతిని కూడా అందిస్తోంది.. ముఖ్యంగా 6,500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో మండుటెండలో కూడా స్క్రీన్ చాలా స్పష్టంగా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. అలాగే ఇది HDR10+తో పాటు నెట్ఫ్లిక్స్ HDR కంటెంట్ను కూడా సపోర్ట్ చేస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.
పెర్ఫార్మెన్స్ పరంగా ఈ ఫోన్ ఎక్కడా రాజీ పడకుండా.. ఇందులో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 ఆల్ట్రా 5G (MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G) ప్రాసెసర్ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.. దీనికి తోడుగా హై-గ్రాఫిక్స్ గేమింగ్ కోసం HyperVision+ AI అదనపు గ్రాఫిక్స్ చిప్ను కూడా అందించడం విశేషం..
ఇక ఫోటోగ్రఫీ విషయానికొస్తే.. ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) సపోర్ట్తో కూడిన 50 మెగాపిక్సెల్ డ్యూయల్ AI రియర్ కెమెరా సెటప్ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది.. షేక్ అవ్వకుండా.. తక్కువ వెలుతురులో కూడా అద్భుతమైన ఫోటోలు, వీడియోలను క్లిప్లను తీసుకోవచ్చు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను ఆగస్టు 26న భారత మార్కెట్లో అధికారికంగా లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది.. ఇది గ్రీన్తో పాటు బీజ్-బ్రౌన్ అనే రెండు అద్భుతమైన కలర్ ఆప్షన్లలో విడుదల కాబోతోంది.. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ ఫ్లిప్కార్ట్ (Flipkart)తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
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