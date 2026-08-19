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Realme P4s 5g: 8000mAh భారీ బ్యాటరీతో ఆగస్టు 26న రియల్‌మీ P4s 5G విడుదల.. ఫీచర్లు ఇవే!

Realme P4s 5g Price: మార్కెట్‌లోకి రియల్‌మీ P4s 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 19, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:02 PM IST
Realme P4s 5g: 8000mAh భారీ బ్యాటరీతో ఆగస్టు 26న రియల్‌మీ P4s 5G విడుదల.. ఫీచర్లు ఇవే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Realme P4s 5g: 8000mAh భారీ బ్యాటరీతో ఆగస్టు 26న రియల్‌మీ P4s 5G విడుదల.. ఫీచర్లు ఇవే!
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