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Tecno Pova 8 5g: భారత మార్కెట్లోకి పవర్‌ఫుల్ టెక్నో పోవా 8 5G.. నేటి నుంచే సేల్స్ ప్రారంభం!

Tecno Pova 8 5g Launched In India: మెగా 8000mAh బ్యాటరీ కలిగిన టెక్నో పోవా 8 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన విక్రయాలు ఈ రోజు భారత్‌లో ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే, ఇది ఇప్పుడు ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌తో పాటు అనేక వెబ్‌సైట్స్‌లో లభిస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 18, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:02 PM IST
Tecno Pova 8 5g: భారత మార్కెట్లోకి పవర్‌ఫుల్ టెక్నో పోవా 8 5G.. నేటి నుంచే సేల్స్ ప్రారంభం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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