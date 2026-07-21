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భారీ 8,000mAh బ్యాటరీతో Poco M8 Power ఫోన్‌.. ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

Poco M8 Power Launching Soon: త్వరలో మార్కెట్‌లోకి బడ్జెట్‌ ధరలో పోకో M8 పవర్ (Poco M8 Power) స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్ కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 21, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:49 PM IST
భారీ 8,000mAh బ్యాటరీతో Poco M8 Power ఫోన్‌.. ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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భారీ 8,000mAh బ్యాటరీతో Poco M8 Power ఫోన్‌.. ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
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