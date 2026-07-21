/భారీ 8,000mAh బ్యాటరీతో Poco M8 Power ఫోన్‌.. ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

Poco M8 Power Launching Soon: భారత మార్కెట్లో బడ్జెట్, మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్లతో మంచి డిమాండ్లో కలిగిన చైనీస్ బ్రాండ్ పోకో (Poco) త్వరలోనే భారతీయ వినియోగదారుల కోసం మరో కొత్త ఫోన్ను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది. పోకో M8 పవర్ (Poco M8 Power) పేరుతో మార్కెట్లోకి విడుదల కాబోతోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్కు సంబంధించిన వివరాలు ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్ (Flipkart) ల్యాండింగ్ పేజీలో అందుబాటులోకి వచ్చింది.. ఈ ఫోన్ భారీ బ్యాటరీ కెపాసిటీతో పాటు ఆకట్టుకునే కెమెరా ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
రెడ్మీ నోట్ 17కి రీబ్రాండెడ్ మోడల్?
ఇటీవల చైనాలో లాంచ్ అయిన రెడ్మీ నోట్ 17 (Redmi Note 17) స్మార్ట్ఫోన్కు రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్గా ఈ పోకో M8 పవర్ మొబైల్ భారత్లోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. హైపర్ ఓఎస్ (HyperOS) కోడ్లో ఈ ఫోన్ 2602IPC8I మోడల్ నంబర్తో కనిపించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. విశేషమేమిటంటే.. ఈ ఫోన్ ప్రత్యేకంగా భారతీయ మార్కెట్ కోసమే డిజైన్ చేసి.. అందుబాటులోకి తీసుకు వస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన అధికారక లాంచ్ ఈ నెల లేదా వచ్చే నెలలో ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
భారీ బ్యాటరీ.. ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్..
పోకో M8 పవర్ స్మార్ట్ఫోన్ పేరుకు తగ్గట్టుగానే బ్యాటరీ విభాగంలో అత్యంత భారీ సామర్థ్యంతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇందులో మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 8,000 mAh బ్యాటరీని అందించనున్నట్లు లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి.. దీనికి తోడు 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో పాటు 22.5W రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.. ఇది గేమింగ్ ప్రియులకు, ఎక్కువగా ప్రయాణాలు చేసే వారికి రోజంతా ఎంతగానో బ్యాటరీ బ్యాకప్ను అందిస్తుందని లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి.
డిస్ప్లే, ప్రాసెసర్ వివరాలు..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 7-అంగుళాల ఫుల్ హెచ్డీ ప్లస్ (1080 x 2396 పిక్సెల్స్) OLED డిస్ప్లేతో విడుదలయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి.. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 240Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్తో పాటు 1,800 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్కు సపోర్ట్ చేస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.. ప్రాసెసర్ విషయానికొస్తే.. ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ (MediaTek Dimensity) లేదా ఆక్టాకోర్ ప్రాసెసర్ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఆండ్రాయిడ్ 16 (Android 16) ఆధారిత షియోమీ హైపర్ ఓఎస్ 3 (HyperOS 3) పై ఈ స్మార్ట్ఫోన్ పనిచేస్తుంది.
50 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా..
ఫోన్ వెనుక భాగంలో స్క్వేర్ షేప్ కెమెరా మాడ్యూల్లో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా (f/1.8 అపెర్చర్)తో పాటు LED ఫ్లాష్ ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం.. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం.. ముందు భాగంలో 8 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అందించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.. దీంతో పాటు అద్భుతమైన క్వాలిటీతో వీడియో రికార్డింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
కనెక్టివిటీ, ఇతర ఫీచర్లు..
ఇందులో 5G, 4G, వైఫై, బ్లూటూత్, టైప్-సి పోర్ట్, GPS వంటి ఆధునిక కనెక్టివిటీ ఆప్షన్లు ఉంటాయి. బడ్జెట్ విభాగంలో భారీ బ్యాటరీతో పాటు అద్భుతమైన డిస్ప్లే కావాలనుకునేవారు వినియోగదారులకు పోకో M8 పవర్ మంచి ఫోన్గా నిలిచే అవకాశాలు ఉన్నాయి..
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