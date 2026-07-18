/Oppo K15 Launch: సాంసంగ్, Vivoలకు గట్టి పోటీగా Oppo K15 ఫోన్‌.. జూలై 24న లాంచ్!

Oppo K15 Launch News: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ ఒప్పో (Oppo) మార్కెట్లోకి మరో అద్భుతమైన మొబైల్ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైన్నట్లు తెలుస్తోంది.. చైనా మార్కెట్లో ఇప్పటికే విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్న Oppo K15 Proతో పాటు Oppo K15 Pro+ మోడల్స్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని.. అత్యంత చీప్ ధరలోనే పవర్ఫుల్ ఫీచర్లతో కూడిన Oppo K15 స్మార్ట్ఫోన్ను త్వరలోనే విడుదల చేయబోతోంది. ఇది ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్ను కలిగి ఉండబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
Oppo K15 స్మార్ట్ఫోన్ జూలై 24న చైనాలో అధికారికంగా విడుదల కాబోతోంది. దీనికి సంబంధించిన ప్రీ-ఆర్డర్లు కూడా ఇప్పటికే ప్రారంభమయిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. సాంసంగ్, వివో, షావోమి వంటి దిగ్గజ సంస్థలకు గట్టి పోటీనిచ్చేలా ఈ ఫోన్ను ఒప్పో తయారు చేసిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఈ ఫోన్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్తో విడుదల కాబోతోంది. ఇందులో అద్భుతమైన ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7360 సూపర్ (MediaTek Dimensity 7360 Super) ప్రాసెసర్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.. దీనికి తోడుగా బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అందించేందుకు టైడల్ ఇంజిన్ (Tidal Engine) టెక్నాలజీని కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది.. గేమింగ్ ప్రియులను దృష్టిలో ఉంచుకుని.. ఫోన్ వేడెక్కకుండా ఉండేందుకు అద్భుతమైన వేపర్ ఛాంబర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ను ఇందులో ఏర్పాటు చేశారు.
కళ్లు చెదిరే డిస్ప్లే..
Oppo K15 స్మార్ట్ఫోన్ 6.59 అంగుళాల ఫ్లాట్ డిస్ప్లేతో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. యూజర్లకు ప్రీమియం లుక్ ఇచ్చేందుకు ఈ ఫోన్ను వైట్తో పాటు గ్రే రంగుల ఆప్షన్లలో లభిస్తోంది. సాధారణంగా స్మార్ట్ఫోన్లలో 5000 mAh బ్యాటరీలను చూస్తుంటాం.. కానీ ఒప్పో ఈ మోడల్లో ఏకంగా 8,000 mAh సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీతో ఈ దీనిని విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది.. దీనికి తోడు 80 వాట్స్ వైర్డ్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తోంది.. బ్యాటరీ లైఫ్ను, ఫోన్ లైఫ్ను పెంచడానికి ఇందులో సరికొత్త గ్లేసియర్ బ్యాటరీ ఎనర్జీ గ్యాదరింగ్ (Glacier Battery Energy Gathering) చిప్ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు రావడం విశేషం.
50 MP బ్యాక్ కెమెరా..
ఫోటోగ్రఫీ లవర్స్ కోసం ఈ ఫోన్ ఒక అద్భుతమైన వరంగా భావించవచ్చు.. దీని వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.. ఇందులో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) సపోర్ట్ కూడిన 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు, మరో 50 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ కెమెరాను కూడా అందిస్తోంది.. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ఫ్రంట్ భాగంలో కూడా 50 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు రావడం విశేషం.. ఇవే కాకుండా చాలా రకాల ఫీచర్స్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
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