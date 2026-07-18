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Oppo K15 Launch: సాంసంగ్, Vivoలకు గట్టి పోటీగా Oppo K15 ఫోన్‌.. జూలై 24న లాంచ్!

Oppo K15 Launch News: త్వరలోనే Oppo K15 స్మార్ట్‌ఫోన్ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపునీ ముందుగా చైనాలో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 18, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:34 PM IST
Oppo K15 Launch: సాంసంగ్, Vivoలకు గట్టి పోటీగా Oppo K15 ఫోన్‌.. జూలై 24న లాంచ్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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