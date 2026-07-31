Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /టెక్నాలజీ
  • /స్మార్ట్‌ఫోన్ హిస్టరీలోనే బిగ్గెస్ట్ చేంజ్.. 185Hz డిస్‌ప్లే, Bose స్పీకర్లతో Redmi K100 Pro ఎంట్రీ..

స్మార్ట్‌ఫోన్ హిస్టరీలోనే బిగ్గెస్ట్ చేంజ్.. 185Hz డిస్‌ప్లే, Bose స్పీకర్లతో Redmi K100 Pro ఎంట్రీ..

Redmi K100 Pro Price: ఎంతో శక్తివంతమైన 8000mAh బ్యాటరీతో రెడ్‌మి K100 ప్రో (Redmi K100 Pro) స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ ప్రీమియం ఫీచర్స్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 31, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:03 PM IST
స్మార్ట్‌ఫోన్ హిస్టరీలోనే బిగ్గెస్ట్ చేంజ్.. 185Hz డిస్‌ప్లే, Bose స్పీకర్లతో Redmi K100 Pro ఎంట్రీ..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
స్మార్ట్‌ఫోన్ హిస్టరీలోనే బిగ్గెస్ట్ చేంజ్.. 185Hz డిస్‌ప్లే, Bose స్పీకర్లతో Redmi K100 Pro ఎంట్రీ..
2
3
4
5