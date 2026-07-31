Redmi K100 Pro Price: స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న ప్రముఖ టెక్ బ్రాండ్ రెడ్మి (Redmi) త్వరలోనే మార్కెట్లోకి దిమ్మతిరిగే ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ను లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైన్నట్లు తెలుస్తోంది.. రెడ్మి K100 ప్రో (Redmi K100 Pro) పేరుతో ఈ ఫోన్ విడుదల కాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన లీక్ అయిన వివరాలు స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులను ఎంతగానో ఆకర్శిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా కొన్ని ఫీచర్స్తో పాటు డిజైన్ టెక్ ప్రపంచంలో తీవ్ర ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. అయితే, లీక్ అయిన వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
విడుదలైన పోస్టర్ ప్రకారం.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత అద్భుతమైన చేరీ రెడ్ (Cherry Red) కలర్ వేరియంట్లో విడుదల కాబోతోంది. దీని ప్రీమియం ఫినిషింగ్ యూజర్లను విశేషంగా ఆకట్టుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి.. ఇక ఈ ఫోన్ ప్రధాన హైలైట్లలో మొదటిది దీని డిస్ప్లేగా భావించవచ్చు. స్మార్ట్ఫోన్ చరిత్రలోనే అరుదైన 185Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఉన్న స్క్రీన్ను ఇందులో అందిచే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. దీనివల్ల హై-ఎండ్ గేమింగ్, యాప్స్ స్క్రోలింగ్తో పాటు వీడియోలు చూసేటప్పుడు అత్యంత స్మూత్ అనుభూతిని అందిస్తుందని లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి.
200MP ప్రధాన కెమెరా..
ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం ఈ ఫోన్లో 200 మెగాపిక్సెల్ (200MP) ప్రధాన కెమెరాతో కూడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను అందించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. దీనితో పాటు ఆల్ట్రా-వైడ్తో పాటు టెలిఫోటో లెన్స్లు కూడా అందుబాటులో ఉండే ఛాన్స్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఆడియో లవర్స్ కోసం Bose (బోస్) ట్యూన్ చేసిన స్పీకర్లను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది..
గీక్బెంచ్ (Geekbench) లిస్టింగ్ వివరాల ప్రకారం.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత వేగవంతమైన Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ప్రాసెసర్తో విడుదల కాబోతోంది.. మల్టీటాస్కింగ్ కోసం ఏకంగా 16GB RAMను అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. బెంచ్మార్క్ పరీక్షల్లో సింగిల్ కోర్లో 3,429 పాయింట్లతో పాటు మల్టీకోర్లో 10,461 పాయింట్లు సాధించి తన పవర్ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్ను నిరూపించుకున్నట్లు కూడా సమాచారం..
భారీ బ్యాటరీ..
యూజర్లు ఎక్కువ సమయం ఛార్జింగ్ ఇబ్బంది లేకుండా వాడేందుకు ఇందులో 8000mAh భారీ బ్యాటరీని అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. దీనికి తోడు 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉండే ఛాన్స్లు ఉన్నట్లు సమాచారం. సెక్యూరిటీ కోసం 3D అల్ట్రాసోనిక్ ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్, నీరు, ధూళి నుంచి ప్రొటక్షన్ పొందేందుకు IP68, IP69 రేటింగ్లను అందించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
చైనాలో జరగనున్న ప్రముఖ ChinaJoy ఈవెంట్లో కంపెనీ ఈ ఫోన్ను అధికారికంగా లాంచ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇది శక్తివంతమైన కెమెరాతో పాటు పవర్ఫుల్ బ్యాటరీ, విప్లవాత్మక డిస్ప్లేతో రాబోతున్న ఈ Redmi K100 Pro స్మార్ట్ఫోన్, ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ విభాగంలో కొత్త చరిత్ర సృష్టించడం ఖాయమని కనిపిస్తోంది..
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