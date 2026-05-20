Lenovo Legion Y70 Price: గతంలో లెనోవో స్మార్ట్ఫోన్స్కి అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉండేది. కానీ పోను పోను మార్కెట్లోకి కొత్త బ్రాండ్లకు సంబంధించిన మొబైల్స్ లాంచ్ కావడంతో వీటి డిమాండ్ తగ్గిపోతూ వచ్చింది. అయితే, మళ్లీ మార్కెట్లోకి కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. ఇది లెనోవో లెజియన్ Y70 స్మార్ట్ఫోన్ పేరుతో మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని కంపెనీ మొదట చైనా మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది వెనక భాగంలోని ఎంతో శక్తివంతమైన కెమెరాతో పాటు అద్భుతమైన డిజైన్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాతో పాటు 8-మెగాపిక్సెల్ ఆటోఫోకస్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ కెమెరాను అందిస్తూ వస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో ఆక్టా-కోర్ క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో పాటు ఎన్నో రకాల కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్తో పాటు స్పెషిఫికేషన్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
లెనోవో లెజియన్ Y70 ధర వివరాలు..
లెనోవో లెజియన్ Y70 2026 స్మార్ట్ఫోన్ చాలా ప్రత్యేకమైన స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులోని మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ 12GB ర్యామ్, 256GB స్టోరేజ్ కలిగిన వేరియంట్ రూ.36,895తో ప్రారంభమవుతుంది. అంతేకాకుండా 12GB+512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.45,410 నుంచి లభిస్తోంది. ఇక మరో వేరియంట్ 16GB ర్యామ్తో పాటు 512GB స్టోరేజ్ కలిగినది రూ.51,090తో అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఇందులోని చివరి వేరియంట్ 16GB+1TB స్టోరేజ్ ధర రూ. 62,455తో అందుబాటులో ఉంది. ఇప్పటికే చైనా మార్కెట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ప్రీ-ఆర్డర్లు కూడా చైనాలో ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ మొబైల్స్కి సంబంధించిన సేల్స్ జూన్ 9 నుంచి ప్రారంభం కాబోతోంది.
ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు..
ఈ లెనోవో లెజియన్ Y70 స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులో ఉన్నాయి.. ఇందులో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన 6.82-అంగుళాల 2K AMOLED LTPO డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 7000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్తో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది డాల్బీ విజన్కు సపోర్ట్తో పని చేయడం విశేషం.. ఇవే కాకుండా ఇందులో కంపెనీ GPUతో కూడిన ఆక్టా-కోర్ క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి ఎంత పెద్ద గేమ్స్ అయిన ఎంతో సులభంగా ఆడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పనిచేస్తుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన కెమెరా సెటప్ వివరాల్లోకి వెళితే.. OIS సపోర్ట్తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 8-మెగాపిక్సెల్ ఆటోఫోకస్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో కంపెనీ సెల్ఫీలతో పాటు వీడియో కాల్స్ కోసం..32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. అలాగే సెక్యూరుటీని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇందులో కంపెనీ ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇందులో 5G, డ్యూయల్ 4G VoLTE, Wi-Fi 7, బ్లూటూత్ 6.0, GPS, NFC కనెక్టివిటీ ఆప్షన్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 8000mAh బ్యాటరీతో పాటు 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ కూడా లభిస్తోంది.
