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8000mAh భారీ బ్యాటరీతో రేపే Poco M8 Power 5G గ్రాండ్ లాంచ్.. ధర, ఫీచర్లు ఇవే!

Poco M8 Power 5G: మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ 8,000mAh భారీ సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీతో భారత మార్కెట్‌లోకి  Poco M8 Power 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ విడుదల కాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 03, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:02 PM IST
8000mAh భారీ బ్యాటరీతో రేపే Poco M8 Power 5G గ్రాండ్ లాంచ్.. ధర, ఫీచర్లు ఇవే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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8000mAh భారీ బ్యాటరీతో రేపే Poco M8 Power 5G గ్రాండ్ లాంచ్.. ధర, ఫీచర్లు ఇవే!
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