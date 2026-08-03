/8000mAh భారీ బ్యాటరీతో రేపే Poco M8 Power 5G గ్రాండ్ లాంచ్.. ధర, ఫీచర్లు ఇవే!

Poco M8 Power 5G Price: చాలా మంది రోజు చార్జింగ్ అయిపోతుందని భయపడుతూ.. పవర్ బ్యాంక్లు పట్టుకుని తిరిగే స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగదారులకు ఇది నిజంగానే అతిపెద్ద ఊరటనిచ్చే వార్తగా భావించవచ్చు.. మొబైల్ మార్కెట్ చరిత్రలోనే పోకో (Poco) ఒక అద్భుతం సృష్టించేందుకు రెడీ అయిన్నట్లు తెలుస్తోంది. రేపే (ఆగస్టు 4న) భారత మార్కెట్లో Poco M8 Power 5G స్మార్ట్ఫోన్ అధికారికంగా విడుదల చేయబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా అతిపెద్ద బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ ఫోన్ కేవలం ఒక డివైజ్ మాత్రమే కాదు.. ఛార్జింగ్ సమస్యలతో సతమతమయ్యే కోట్లాది మంది యూజర్ల ఆవేదనకు ప్రత్యక్ష సమాధానంగా మారబోతోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. ఇందులో ఎంతో శక్తివంతమైన 8,000mAh భారీ సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుందని తెలిపింది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే చాలు.. ఏకంగా మూడు రోజుల పాటు ఛార్జింగ్తో సంబంధం లేకుండా గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు.. అంతేకాకుండా వీడియోలు చూడవచ్చని.. మీ పనులను నిరంతరాయంగా పూర్తి చేసుకోవచ్చని వెల్లడించింది.
ఈ ఫోన్ కేవలం బ్యాటరీలోనే కాదు.. విజ్యువల్స్ అనుభూతిలోనూ సరికొత్త డిస్ల్పేతో విడుదల కాబోతోంది. ఇందులో 6.9 అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేతో పాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1,800 నిట్స్ బ్రైట్నెస్ను అందించారని కంపెనీ తెలిపింది. దీనివల్ల బ్రైట్నెస్ ఎండలో కూడా స్క్రీన్ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అలాగే డిస్ప్లేలోనే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఉండటం దీని మరొక ప్రత్యేకతగా ఉంటుందని సమాచారం.
ఇక ప్రాసెస్ విషయానికి వస్తే.. ఇది శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 ప్రాసెసర్తో పాటు 8GB ర్యామ్తో పాటు virtual RAM సపోర్ట్ను కూడా అందించారు.. హెవీ గేమింగ్ ఆడే సమయంలో ఫోన్ వేడెక్కకుండా 10,416 చదరపు మిమీ గ్రాఫైట్ కూలింగ్ సిస్టమ్ను అందించిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఫోటోగ్రఫీ ప్రేమికుల కోసం 50 మెగాపిక్సెల్ AI ప్రధాన కెమెరాను అందించారు. అంతేకాకుండా ఈ 8000mAh బ్యాటరీని వేగంగా ఛార్జింగ్ నింపేందుకు 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో పాటు, ఇతర ఫోన్లకు ఛార్జింగ్ ఇచ్చేందుకు 22.5W రివర్స్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం కూడా ఉంది. రేపు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్కార్ట్ (Flipkart) వేదికగా ఈ ఫోన్ విడుదల కాబోతోంది. మైక్రోసైట్ ఆధారంగా బడ్జెట్ ధరకు దగ్గరగా రూ.15,000 నుంచి రూ.20,000 పరిధిలో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
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