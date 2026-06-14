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Realme P4R 5G: రూ.4,999లకే Realme P4R 5G స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్!

Realme P4R 5G Launched on Flipkart: ప్రస్తుతం Realme P4R 5G మొబైల్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.. త్వరలోనే ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన సేల్స్ ప్రారంభం కాబోతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 14, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 02:51 PM IST
Realme P4R 5G: రూ.4,999లకే Realme P4R 5G స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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రూ.4,999లకే Realme P4R 5G స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్!
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