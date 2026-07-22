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గ్రాండ్‌గా ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్న రెడ్‌మీ నోట్ 17.. ఫీచర్లు, ధర వివరాలు ఇవే!

Redmi Note 17 India Launch: భారత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ప్రియులకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. త్వరలోనే మార్కెట్‌లోకి రెడ్‌మీ నోట్ 17 (Redmi Note 17) స్మార్ట్‌ఫోన్ విడుదల కాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 22, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:33 PM IST
గ్రాండ్‌గా ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్న రెడ్‌మీ నోట్ 17.. ఫీచర్లు, ధర వివరాలు ఇవే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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