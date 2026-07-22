Redmi Note 17 India Launch: ప్రముఖ ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ రెడ్మీ (Redmi) తన పాపులర్ నోట్ సిరీస్లో సరికొత్త మోడల్ను భారత మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చేందుకు సిద్ధమైంది.. ఇటీవలే చైనాలో విడుదలైన రెడ్మీ నోట్ 17 (Redmi Note 17) స్మార్ట్ఫోన్ త్వరలోనే భారతదేశంలో విడుదల చేయబోతున్నట్లు ప్రముఖ టెక్ టిప్స్టర్లు వెల్లడించారు. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో విడుదలైన రెడ్మీ నోట్ 15 స్థానంలో ఈ కొత్త ఫోన్ గ్రాండ్గా ఎంట్రీ ఇవ్వబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ప్రముఖ టిప్స్టర్ యోగేష్ బ్రార్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. రెడ్మీ నోట్ 17 ఇండియా వర్షన్ ధరతో పాటు దాని ప్రధాన ఫీచర్లు లీక్ అయ్యాయి. తాజాగా వైరల్ అవుతున్న సమాచారం ప్రకారం.. రెడ్మీ నోట్ 17 స్మార్ట్ఫోన్ భారత్లో ఆగస్టు 6న అధికారికంగా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతన్నాయి. అనంతరం ఆగస్టు 11 నుంచి ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్స్తో పాటు రిటైల్ స్టోర్లలో విక్రయాలు ప్రారంభించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది..
ధర విషయానికొస్తే..
6 GB ర్యామ్తో పాటు 128 GB స్టోరేజ్ కలిగిన బేస్ వేరియంట్ ధర భారత మార్కెట్లో రూ.30,000 కంటే కాస్త ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని టిప్స్టర్ అంచనా వేస్తున్నారు. అలాగే ఈ ఫోన్కు 4 ఏళ్ల పాటు ఆండ్రాయిడ్ OS అప్డేట్లతో పాటు 5 ఏళ్ల పాటు సెక్యూరిటీ అప్డేట్లను కంపెనీ అందించే ఛాన్స్లు ఉన్నట్లు లీక్ అయిన వివరాలు తెలుపుతున్నాయి..
ప్రధాన ఫీచర్లతో పాటు స్పెసిఫికేషన్లు..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 7-అంగుళాల ఫుల్ HD+ (1,080 x 2,396 పిక్సెల్స్) OLED డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 1,800 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్కు సపోర్ట్ చేస్తుందని కంపెనీ వెల్లడించింది.. సెక్యూరిటీ కోసం ఇన్-డిస్ప్లే ఆప్టికల్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ను కూడా అందిస్తోంది.. ఈ ఫోన్లో ఆక్టాకోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 4 జెన్ 4 (Snapdragon 4 Gen 4) చిప్సెట్తో పాటు అడ్రెనో GPUని వినియోగించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 (Android 16) ఆధారిత HyperOS 3 పై పనిచేస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.
పవర్ఫుల్ బ్యాటరీ..
ఈ ఫోన్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 8,000 mAh భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది.. ఇది 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో పాటు 22.5W రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ను అందిస్తుంది. దీనివల్ల ఇతర డివైజ్లను కూడా ఈ ఫోన్ ద్వారా ఛార్జ్ చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వెనుకవైపు Square-shaped కెమెరా మాడ్యూల్లో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. చాలా ప్రత్యేకమైన LED ఫ్లాష్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ముందు భాగంలో 8 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కూడా అందిస్తోంది. కనెక్టివిటీ కోసం ఇందులో 5G, 4G LTE, డ్యూయల్ సిమ్తో పాటు వై-ఫై, బ్లూటూత్, GPS, USB టైప్-సి పోర్ట్ వంటి కనెక్టివిటీ ఫీచర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి..
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