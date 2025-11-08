Honor 500: హానర్ మహా అద్భుతం.. 8000mAh బ్యాటరీ, 200MP కెమెరాతో త్వరలోనే కొత్త ఫోన్ లాంచ్.. ఫీచర్స్‌ లీక్!

Honor 500 Series 200Mp Camera Smartphones : ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ హానర్ నుంచి మార్కెట్లోకి అతి త్వరలోనే అద్భుతమైన మొబైల్ సిరీస్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్తో పాటు అతి తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ హానర్ 500 సిరీస్ తో విడుదల చేయబోతోంది. ఈ సిరీస్లో భాగంగా కంపెనీ స్టాండర్డ్ మోడల్తో పాటు ప్రో మోడల్ ను కూడా విడుదల చేయబోతోంది. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ గత స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ల కంటే చాలా అద్భుతంగా, డిజైన్ పరంగా చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతోంది. హానర్ 500 సిరీస్ 6.5-అంగుళాల డిస్ప్లేతో పాటు 200-మెగాపిక్సెల్ వెనుక కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. ఇవే కాకుండా ఈ మొబైల్లో ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నట్లు సమాచారం. వీటన్నిటికీ సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
హానర్ 500 సిరీస్ (Honor 500 Series) స్మార్ట్ ఫోన్కు సంబంధించిన అధికారిక ప్రక్రియను కంపెనీ ఇంకా భారతదేశంలో చేయలేకపోయినప్పటికీ.. ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన కొన్ని వివరాలైతే ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయ్యాయి. ఈ లీక్ అయిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 8 Elite SoC ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో అద్భుతమైన డిజైన్తో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే వివిధ కలర్ ఆప్షన్స్ ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఈ హానర్ 500 సిరీస్ (Honor 500 Series) మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 8,000mAh బ్యాటరీతో విడుదల కాబోతోంది. అంతేకాకుండా దీని వెనక భాగంలోని ప్రధాని కెమెరా 200MP ప్రత్యేకమైన సెన్సార్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఇందులోని అదనపు కెమెరా పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్ కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ బాడీ మెటల్ ప్రేమతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీనికి తోడు అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ను కూడా కంపెనీ అందిస్తోంది.
ఇక ఈ హానర్ 500 (Honor 500 Series)తో పాటు 500 ప్రో 2 అద్భుతమైన డిస్ప్లే సెటప్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇవి రెండు 6.5-అంగుళాల డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటాయి. బేస్ మోడల్ ఎంతో శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8s Gen 4 SoC ప్రాసెసర్పై అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇక ఇదిలా ఉంటే ఈ ఏడాది మేలో హానర్ 400 సిరీస్ను కూడా ప్రారంభించింది. ఈ మొబైల్ కూడా రెండు మోడల్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ సిరీస్లో మొబైల్స్ 6.55-అంగుళాల FHD+ OLED డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఎంతో శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటాయి.
