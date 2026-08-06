Redmi K100 Series Launch: ప్రముఖ చైనా స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ షియోమి సబ్-బ్రాండ్ రెడ్మి మార్కెట్లోకి మరో సరికొత్త సిరీస్ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. రెడ్మి K100 పేరుతో అందుబాటులోకి రాబోతున్న Redmi K100 Proతో పాటు Redmi K100 Pro Max అనే రెండు పవర్ఫుల్ మోడళ్లు విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైన్నట్లు తెలుస్తోంది. చైనా మైక్రోబ్లాగింగ్ ప్లాట్ఫామ్ వీబో (Weibo) ద్వారా కంపెనీ ఈ ఫోన్లకు సంబంధించిన కీలక వివరాలను అధికారికంగా వెల్లడించింది. వీటిని ఆగస్టు 11న ఈ సిరీస్ చైనా మార్కెట్లో గ్రాండ్గా విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో అందరినీ ఆకట్టుకునే ప్రధాన ఫీచర్ దీని బ్యాటరీగా భావించవచ్చు. Redmi K100 Pro మోడల్లో ఏకంగా 8,580mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీని అందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో 26 శాతం సిలికాన్ మెటీరియల్ వాడటం వల్ల బ్యాటరీ సైజ్ పెరగకుండానే ఎక్కువ రోజూ పనిచేస్తుందని సమాచారం.. ఇక ఇది 100W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో పాటు 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఫీచర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతో పాటు 27W వైర్డ్ రివర్స్ ఛార్జింగ్, 22.5W వైర్లెస్ రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభించడం విశేషం..
గేమింగ్ ప్రియులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ఫోన్ను అత్యంత శక్తివంతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇందులో కస్టమ్ ఆక్టా-కోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 V ప్రాసెసర్తో పాటు ప్రత్యేకమైన AI గేమింగ్ గ్రాఫిక్స్ చిప్ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చారు. AnTuTu బెంచ్మార్క్ పరీక్షలో ఈ ఫోన్ ఏకంగా 40,95,000 కంటే ఎక్కువ స్కోర్ సాధించి రికార్డు సృష్టించింది. ఫోన్ వేడెక్కకుండా 3D సర్క్యులేటింగ్ కోల్డ్ పంప్ కూలింగ్ సిస్టమ్ను కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..
ఇక దీనికి సంబంధించిన డిస్ప్లే వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.59-అంగుళాల డిస్ల్పేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 185Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 4,800Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్తో లభిస్తోంది.. ఇది గరిష్టంగా 4,500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఫోన్ వెనుక భాగంలో ఫ్లాట్ ప్యానెల్, అద్భుతమైఊన కెమెరా మాడ్యూల్ను కూడా అందించారు. వెనకాలో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్లో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) సపోర్ట్తో కూడిన 200-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు అల్ట్రా-వైడ్, టెలిఫోటో లెన్స్లను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది.. ప్రత్యేకంగా అద్భుతమైన ఆడియో అనుభూతి కోసం కెమెరా ఐలాండ్పై Sound by Bose బ్రాండింగ్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
స్పెషిఫికేషన్స్..
ఈ సిరీస్లోని టాప్ మోడల్ అయిన K100 Pro Max స్మార్ట్ఫోన్లో 6.9-అంగుళాల భారీ OLED డిస్ప్లేను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చిన్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే 200MP కెమెరాతో పాటు మైండ్ బ్లోయింగ్ 9,000 mAh బ్యాటరీ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం చైనాలో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ల కోసం ప్రీ-ఆర్డర్లు కూడా మొదలయ్యాయి. ఇవే కాకుండా ఇందులో అనేక రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్ అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
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