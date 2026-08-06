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8,580mAh బ్యాటరీ, 200MP కెమెరాతో Redmi K100 సిరీస్ లాంచ్.. గేమింగ్ లవర్స్‌కి పండగే!

Redmi K100 Series Launch: భారత మార్కెట్‌లోకి 8,580mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీతో Redmi K100 స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ మోడల్స్‌ లాంచ్‌ కాబోతున్నాయి. అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 06, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:55 PM IST
8,580mAh బ్యాటరీ, 200MP కెమెరాతో Redmi K100 సిరీస్ లాంచ్.. గేమింగ్ లవర్స్‌కి పండగే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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8,580mAh బ్యాటరీ, 200MP కెమెరాతో Redmi K100 సిరీస్ లాంచ్.. గేమింగ్ లవర్స్‌కి పండగే!
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