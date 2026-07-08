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జూలై 15న iQOO Z11 గ్రాండ్ లాంచ్.. 9,020 mAh భారీ బ్యాటరీతో అరాచకం!

Iqoo Z11 Launching In India On July 15: భారత మార్కెట్‌లోకి ఐకూ (iQOO) స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. iQOO Z11 ఫోన్‌ ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 08, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:20 PM IST
జూలై 15న iQOO Z11 గ్రాండ్ లాంచ్.. 9,020 mAh భారీ బ్యాటరీతో అరాచకం!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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