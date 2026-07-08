/జూలై 15న iQOO Z11 గ్రాండ్ లాంచ్.. 9,020 mAh భారీ బ్యాటరీతో అరాచకం!

Iqoo Z11 Launching In India: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ ఐకూ (iQOO) భారతీయ మొబైల్ ప్రియులకు మరో అదిరిపోయే వార్త అందించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఇప్పటికే సంచలనం సృష్టిస్తున్న తన సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ iQOO Z11ను త్వరలోనే భారతదేశంలో లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైంది.. ఇటీవలే అందిన సమాచారం ప్రకారం.. ఈ ఫోన్ వచ్చే జూలై 15వ తేదీ నాటికి భారత మార్కెట్లోకి విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని టెక్ వర్గాలు వెల్లడించాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించని ఫీచర్స్తో పాటు స్పెషిఫికేషన్స్ పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ట్రెండింగ్లో iQOO Z11..
ఇటీవలే iQOO ఇండియా CEO నిపుణ్ మౌర్య సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ Xలో ఒక ఆసక్తికరమైన పోస్ట్ చేశారు. తమ పాపులర్ Z సిరీస్లో ఒక పవర్ఫుల్ స్మార్ట్ఫోన్ను భారత్కు తీసుకువస్తున్నట్లు ఆయన హింట్ ఇచ్చారు. అధికారికంగా మోడల్ పేరును ప్రకటించనప్పటికీ.. ఇది ఖచ్చితంగా iQOO Z11 మోడలేనని మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ మోడల్తో పోలిస్తే.. భారత్లో విడుదల కాబోయే వేరియంట్ కొన్ని ప్రత్యేకమైన మార్పులతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది కొన్ని స్పెషల్ ప్రీమియం ఫీచర్స్ను కూడా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది..
స్నాప్డ్రాగన్ 7s Gen 4 చిప్సెట్..
ప్రముఖ బెంచ్మార్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్ గీక్బెంచ్ (Geekbench AI)పై ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రొటోటైప్ ఇటీవల లిస్ట్ అయిన్నట్లు తెలుస్తోంది. చైనాలో విడుదలైన ఈ సిరీస్ మోడల్లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ ప్రాసెసర్ను వినియోగించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. మలేషియాతో పాటు ఇతర అంతర్జాతీయ వేరియంట్లలో శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 7s Gen 4 (Snapdragon 7s Gen 4) చిప్సెట్ను అందించిన్నట్లు కంపెనీ గతంలోనే వెల్లడించింది.. భారతదేశంలో కూడా ఇదే స్నాప్డ్రాగన్ ప్రాసెసర్తో ఈ ఫోన్ వచ్చే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయని తెలుస్తోంది.. అంతేకాకుండా, లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 (Android 16) ఆధారిత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై ఈ ఫోన్ రన్ అవుతుందని సమాచారం.. ఇది ఇటీవల మార్కెట్లోకి వచ్చిన వివో S60e (Vivo S60e)కి రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్గా భారత్లో పరిచయమయ్యే అవకాశం ఉందని లీకులు చెబుతున్నాయి.
భారీ డిస్ప్లే, అద్భుతమైన బ్యాటరీ లైఫ్..
లీకైన వివరాల ప్రకారం.. iQOO Z11 స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో పాటు భారీ బ్యాటరీ సెటప్ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 6.83 ఇంచుల భారీ అమోలెడ్ (AMOLED) డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. లాంగ్ లాస్టింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ కోసం ఇందులో ఏకంగా మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 9,020 mAh భారీ బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయని సమాచారం.
మార్చి నెలలో లాంచ్ అయిన మోడల్ iQOO Z11x 5G ఇప్పటికే.. 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాట 50MP కెమెరా, 7,200 mAh బ్యాటరీతో అదరగొట్టగా.. రాబోయే సరికొత్త Z11 మోడల్ అంతకు మించిన అప్గ్రేడెడ్ ఫీచర్లతో యూజర్లను ఆకట్టుకోనుంది. ఒకవేళ మీరు సరికొత్త టెక్నాలజీతో పాటు భారీ బ్యాటరీ బ్యాకప్, గేమింగ్కు అనుకూలమైన ప్రాసెసర్ కలిగిన ఫోన్ కోసం చూస్తుంటే.. మరికొద్ది రోజులు ఓపిక పడితే చాలు.. iQOO Z11 స్మార్ట్ఫోన్ ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీని ధరతో పాటు సేల్ వివరాలు లాంచ్ రోజున అధికారికంగా వెల్లడి కానున్నాయి.
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