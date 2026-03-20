Iqoo Z11 ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్‌ వివరాలు!

Iqoo Z11 Launch Date: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ ఐకూ మార్కెట్లోకి వచ్చే వారం iQOO Z11 స్మార్ట్ఫోన్ విడుదల చేయబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన కీలక ఫీచర్స్తో పాటు స్పెషిఫికేషన్స్ను కూడా వెల్లడించింది.. చైనాలో ఈ మోడల్లో పాటు కొత్త iQOO Z11x మోడల్ కూడా అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ మోడల్ కూడా భారత మార్కెట్లోకి విడుదల కాబోతున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే, రాబోయే మోడల్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
iQOO Z11 ఫోన్తో పాటు iQOO Z11x స్మార్ట్ఫోన్లు మార్చి 26న చైనాలో విడుదల కానున్నాయని కంపెనీ ఇప్పటికే అధికారికంగా ప్రకటించింది. iQOO Z11 ఫోన్లో ఎంతో శక్తివంతమైన 9,020 mAh బ్యాటరీ ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 165 Hz గేమింగ్ డిస్ప్లేతో వస్తున్న కంపెనీ తెలిపింది.. iQOO Z11లో 6.83-అంగుళాల 1.5K OLED స్క్రీన్ను కలిగి ఉంటుందని, అలాగే ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుందని ఇప్పటికే వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో 16 GB వరకు ర్యామ్తో పాటు 512 GB వరకు స్టోరేజ్తో లాంచ్ కాబోతోంది.
ఈ iQOO Z11 స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ఒరిజిన్ఓఎస్ 6తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ బ్యాటరీ 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు వరకు సపోర్ట్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ భారత మార్కెట్లోకి విడుదలైతే.. 6GB RAM వేరియంట్ కలిగిన మోడల్ ధర రూ. 18,999 ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక రెండవ వేరియంట్ 8 GB ర్యామ్తో ధర రూ. 20,999 ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక చివరి వేరియంట్ 256 GB వేరియంట్ ధర రూ. 22,999తో లాంచ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వివిధ రంగుల్లో విడుదల కానుంది.
iQOO Z11 ఫోన్ 6.76-అంగుళాల (1,080 x 2,344 పిక్సెల్స్) LCD డిస్ల్పేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది 1,200 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ఒరిజిన్ OS 6 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది. దీంతో పాటు ఈ స్మార్ట్ఫోన్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్లో విడుదల కాబోతోంది. దీని వెనక భాగంలోని ప్రధాన కెమెరా 50-మెగాపిక్సెల్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 2-మెగాపిక్సెల్ బోకె కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో వీడియో కాల్స్ కోసం 32-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!
