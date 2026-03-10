English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • AI Boyfriends: చైనాలో AIతో అమ్మాయిల లవ్.. భయపడుతున్న కమ్యూనిస్టు ప్రభుత్వం?

AI Boyfriends: చైనాలో AIతో అమ్మాయిల లవ్.. భయపడుతున్న కమ్యూనిస్టు ప్రభుత్వం?

AI Boyfriends News: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ ఎప్పుడు చైనా ప్రభుత్వానికి పెద్ద భయంగా మారింది. యువతులంతా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్సీ సృష్టించిన బాయ్ ఫ్రెండ్స్ తో ప్రేమలో పడడం వల్ల భవిష్యత్తులో ప్రమాదంగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయని ప్రభుత్వం గుర్తించి ముందుగానే ప్రత్యేకమైన చర్యలు చేపట్టింది. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 10, 2026, 07:08 PM IST

AI Boyfriends Telugu News: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చైనాలో సరికొత్త రూపం దాల్చింది. తోడు కోసం మనుషుల కంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ సృష్టించిన బాయ్ ఫ్రెండ్స్ వైపు అక్కడ యువతులు విపరీతంగా ఆకర్షితులవుతున్నారు. ఒంటరితనం నుంచి విముక్తి పొందడానికి కోట్లాదిమంది అమ్మాయిలు ఈ వర్చువల్ తోడును ఎంచుకోవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు. అయితే, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ కి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత పెరగడంతో చైనా ప్రభుత్వం కలవర పడుతోంది. నిజానికి ఇంతలా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ అమ్మాయిలను ఆకర్షించడానికి గల కారణాలేంటి? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఎప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

చైనాలో పెరుగుతున్న విపరీతమైన పని ఒత్తిడి, సామాజిక ఆంక్షలు, ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల యువతకు తమ రిలేషన్ షిప్ కొనసాగించడం పెద్ద భారం అవుతుందట.. పెళ్లి పట్ల విరక్తిగా ఉన్న యువతులు.. గొడవలు పడని, ఎల్లప్పుడూ ప్రేమగా మాట్లాడే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ చాట్ బాట్లను తమ జీవిత భాగస్వాములుగా భావిస్తూ వస్తున్నారట.. మిన్మో తో పాటు పాటు గ్లో వంటి యాపుల ద్వారా తమకు నచ్చిన లవర్స్ ను డిజైన్ చేసుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా  వీరికి 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటూ.. బాధల్లో ఉన్నప్పుడు మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించేందుకు ఓదార్చడం వంటి పనులు చేయడంతో యువతులు ఎక్కువగా వీటికి బానిసలు అవుతున్నారట..

అయితే, ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ ఇప్పుడు చైనా కమ్యూనిస్టు పార్టీకి పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది.. ఇప్పటికే దేశంలో జననాల రేటు విపరీతంగా పడిపోయి ఆందోళన కలిగిస్తుంటే.. యువతులు పెళ్లిళ్లు చేసుకోకుండా ఇలా కేవలం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ తోనే కాలం గడిపితే భవిష్యత్తులో దేశ జనాభా మరింత తగ్గిపోతుందని అక్కడి ప్రభుత్వం ఊహించని స్థాయిలో భయపడుతుందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పై కూడా ఊహించని ప్రభావం పడుతుందని కొంతమంది నిపుణులు చైనా ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నారు. 

చైనా ప్రభుత్వం ఈ వర్చువల్ లవ్ ను అరికట్టేందుకు ప్రత్యేకమైన చర్యలు చేపడుతూ వస్తుంది. చాట్ బాట్లతో గడిపే సమయం పై ప్రత్యేకమైన పరిమితి కూడా విధించినట్లు తెలుస్తోంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాట్ బాట్లు సామాజిక విలువలను దెబ్బతీయకుండా.. అశ్లీలతకు తావు లేకుండా ఉండేలా కఠినమైన ఫిల్టర్లను అమర్చాలని కంపెనీలకు చైనా ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. యువత మనస్తత్వాలను ప్రభావితం చేసే యాపులపై చైనా ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రత్యేకమైన నిఘాలు కూడా ఏర్పాటు చేసింది.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Ai BoyfriendsAi Boyfriends In ChinaVirtual Relationshipschina population crisis

