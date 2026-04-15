  Airtel Recharge Plans: యూజర్లు ఎంజాయ్ పండగో.. 30 రోజుల వ్యాలిడిటీతో 12 కొత్త రీఛార్జ్ ప్లాన్లను తీసుకొచ్చిన ఎయిర్‌టెల్

Airtel Recharge Plans: యూజర్లు ఎంజాయ్ పండగో.. 30 రోజుల వ్యాలిడిటీతో 12 కొత్త రీఛార్జ్ ప్లాన్లను తీసుకొచ్చిన ఎయిర్‌టెల్

Airtel Recharge Plans: ఎయిర్‌టెల్ యూజర్లకు బంపర్ న్యూస్. తన వినియోగదారుల కోసం అదిరిపోయే రీఛార్జ్ ప్లాన్లతో ఎయిర్‌టెల్ వచ్చేసింది. ఇకపై 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో కాకుండా.. ఏకంగా 30 రోజుల పూర్తి వ్యాలిడిటీతో ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఎయిర్‌టెల్.. తన యూజర్ల కోసం 30 రోజుల వ్యాలిడిటీతో కొత్తగా 12 రీఛార్జ్ ప్లాన్లను అందిస్తోంది. మరి ఎయిర్‌టెల్ అందించే రీఛార్జ్ ప్లాన్ల ధరలు ఏంటి..? ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 15, 2026, 07:34 PM IST

ఎయిర్‌టెల్ పూర్తి 30 రోజుల వ్యాలిడిటీని అందించే అదిరిపోయే ప్లాన్‌లను ఆఫర్ చేస్తోంది. ఇప్పటి వరకు చాలా మొబైల్ ప్లాన్‌లు 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వచ్చేవి. దాంతో ఏడాదికి 13 సార్లు రీఛార్జ్ చేయాల్సి వచ్చేది. అందుకే ఎయిర్‌టెల్ ఇప్పుడు 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌లను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ఎయిర్‌టెల్ ప్లాన్‌లలో కాలింగ్, డేటా, ఫ్రీ ఎస్‌ఎమ్‌ఎస్, ఓటీటీ యాక్సెస్ సహా ఇతర అదనపు బెనిఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయి.

* ఎయిర్‌టెల్ రూ. 319 ప్లాన్ 
ఈ ఎయిర్‌టెల్ ప్లాన్ 30 రోజుల పూర్తి వ్యాలిడిటీతో పాటు రోజుకు 1.5GB డేటాను అందిస్తుంది. మీరు సోషల్ మీడియా వాడకం, వెబ్ బ్రౌజింగ్ వీడియో స్ట్రీమింగ్ ఈజీగా చేయొచ్చు. ఇందులో అన్ లిమిటెడ్ కాలింగ్, రోజుకు 100 SMS బెనిఫిట్స్ కూడా పొందవచ్చు. ఈ ప్లాన్‌లో ఎయిర్‌టెల్ ఎక్స్‌స్ట్రీమ్ ప్లే, అడోబ్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ప్రీమియం, ఎయిర్‌టెల్ మ్యూజిక్ గూగుల్ వన్ ద్వారా 30GB క్లౌడ్ స్టోరేజ్ వంటి డిజిటల్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి.

* ఎయిర్‌టెల్ రూ. 355 ప్లాన్ 
ఈ ఎయిర్‌టెల్ ప్లాన్ 30 రోజుల వ్యాలిడిటీతో మొత్తం 25GB డేటాను అందిస్తుంది. ఇందులో అన్ లిమిటెడ్ లోకల్, STD రోమింగ్ కాలింగ్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఎలాంటి అదనపు ఛార్జీలు లేకుండా దేశవ్యాప్తంగా కాల్స్ చేసుకోవచ్చు. SMSల విషయానికొస్తే.. ఈ ప్లాన్ మొత్తం 300 మెసేజ్‌ అందిస్తుంది. డేటా అలవెన్స్ అయిపోతే.. ప్రతి MBకి 50 పైసల చొప్పున ఛార్జీలు వర్తిస్తాయి. ఈ ప్లాన్ హలో ట్యూన్స్, అడోబ్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ప్రీమియంకు కూడా యాక్సెస్ ఇస్తుంది.

* ఎయిర్‌టెల్ రూ. 379 ప్లాన్ 
ఎయిర్‌టెల్ రూ. 379 ప్లాన్ రోజుకు 2GB డేటాను అందిస్తుంది. ఇందులో అన్ లిమిటెడ్ కాలింగ్, రోజుకు 100 SMS కూడా ఉంటాయి. ఈ ప్లాన్ అదనపు బెనిఫిట్స్ పొందాలంటే అడోబ్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ప్రీమియం, ఎయిర్‌టెల్ మ్యూజిక్, హలో ట్యూన్స్, గూగుల్ వన్ ద్వారా 30GB క్లౌడ్ స్టోరేజ్ ఉన్నాయి.

* ఎయిర్‌టెల్ రూ. 429 ప్లాన్ 
మీరు డేటా ఎక్కువగా యూజ్ చేసే వారైతే రూ. 429 ప్లాన్ అద్భుతమైన ఆప్షన్. 30 రోజుల వ్యాలిడిటీతో పాటు రోజుకు 2.5GB డేటాను అందిస్తుంది. అదనంగా, ఈ ప్లాన్‌లో అన్ లిమిటెడ్ కాలింగ్ రోజుకు 100 SMS బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఈ ప్లాన్ 5G నెట్‌వర్క్ సపోర్ట్‌తో పాటు ఎయిర్‌టెల్ ఎక్స్‌స్ట్రీమ్ ప్లేకు యాక్సెస్‌ను అందిస్తుంది.

* ఎయిర్‌టెల్ రూ. 589, రూ. 605 ప్లాన్‌లు 
ఎయిర్‌టెల్ రూ. 589 ప్లాన్ 50GB డేటాను అందిస్తోంది. రూ. 605 ప్లాన్ 60GB డేటాను అందిస్తుంది. ఈ రెండు ప్లాన్‌లు 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ, అన్‌లిమిటెడ్ కాలింగ్ 300 SMS లిమిట్స్ వస్తాయి. వీడియో స్ట్రీమింగ్, గేమింగ్ లేదా వర్క్ ఫ్రమ్ హోం కోసం ఎక్కువ ఇంటర్నెట్ డేటాను వాడే యూజర్లకు ఈ ప్లాన్‌లు అద్భుతంగా ఉంటాయి.

* డేటా ఓచర్స్, ఎంటర్‌టైన్మెంట్ ప్లాన్‌లు
అదనపు డేటా, OTT బెనిఫిట్స్ కోసం ఎయిర్‌టెల్ వ్యాలిడిటీని 30 రోజులకు పొడిగించింది. ఎయిర్‌టెల్ రూ. 48 ప్లాన్, జియోహాట్‌స్టార్ మొబైల్ సబ్‌స్క్రిప్షన్‌తో పాటు 1GB డేటాను అందిస్తుంది. అలాగే రూ. 100 ప్లాన్ 6GB డేటాతో పాటు జియోహాట్‌స్టార్ మొబైల్ + టీవీకి యాక్సెస్‌ను అందిస్తుంది. రూ. 161 ప్లాన్ 12GB డేటాను అందిస్తుంది. అయితే ఇందులో ఎలాంటి OTT బెనిఫిట్స్ ఉండవు.

* ఎయిర్‌టెల్ రూ. 429, రూ. 361 ప్లాన్
మీకు డేటాతో పాటు ఎంటర్‌టైన్మెంట్ కావాలంటే రూ. 195 ప్లాన్ బెస్ట్ ఆప్షన్. 12GB డేటాతో పాటు జియో హాట్‌స్టార్, ఎయిర్‌టెల్ ఎక్స్‌స్ట్రీమ్ ప్లేకి యాక్సెస్‌ను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా రూ. 361 ప్లాన్ 50GB డేటా 3 నెలల OTT సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ కూడా అందిస్తుంది. ఎక్కువ డేటాను వాడే యూజర్లకు అద్భుతమైన ఆప్షన్.

* రూ. 279 ఎంటర్‌టైన్మెంట్ ప్లాన్ 
ఎయిర్‌టెల్ రూ. 279 ప్లాన్‌ను ప్రత్యేకంగా ఓటీటీ ప్రియుల కోసం అందిస్తోంది. కేవలం 1GB డేటాను మాత్రమే అందిస్తోంది. నెట్‌ఫ్లిక్స్, జియోహాట్‌స్టార్, జీ ఎయిర్‌టెల్ ఎక్స్‌స్ట్రీమ్ ప్లే వంటి అనేక ప్లాట్‌ఫారమ్‌లకు యాక్సెస్‌ పొందవచ్చు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

