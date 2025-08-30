Akai Smart TV: కేవలం ₹13,990కే 4K LED స్మార్ట్ టీవీ కొనండి: ఇది పరిమిత కాల ఆఫర్!!

Akai Smart TV Price Features: ప్రముఖ టెలివిజన్ తయారీసంస్థ AKAI భారతదేశంలో తన కొత్త పవర్వ్యూ స్మార్ట్ టీవీ సిరీస్ను ప్రారంభించింది. ఈ సిరీస్లో 32 అంగుళాల నుండి 75 అంగుళాల వరకు స్క్రీన్ సైజులు కలిగిన మోడల్లు ఉన్నాయి. ఆండ్రాయిడ్ 14 ప్లాట్ఫామ్పై ఆధారపడిన ఈ స్మార్ట్ టీవీలు మల్టీ స్పెషాలిటీస్, వాయిస్ సెర్చ్, యాప్ యాక్సెస్ వంటి ఫీచర్స్ను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ స్మార్ట్ టీవీ సిరీస్ ప్రారంభ ధర రూ. 13,990. AKAI నుండి ఈ స్మార్ట్ టీవీలను కంపెనీ అధికారిక దుకాణాలు, ఆన్లైన్ స్టోర్ల నుండి కొనుగోలు చేయవచ్చు.
AKAI పవర్వ్యూ సిరీస్ ఫీచర్లు
ఆ కంపెనీ AKAI పవర్వ్యూ సిరీస్లో 32-అంగుళాలు, 43-అంగుళాలు, 50-అంగుళాలు, 65-అంగుళాలు, 75-అంగుళాల స్మార్ట్ టీవీలను విడుదల చేసింది . బేస్ మోడల్ HD డిస్ప్లేతో వస్తుంది. అదేవిధంగా అన్ని ఇతర మోడళ్లు 4K QLED డిస్ప్లేతో వస్తాయి. ఈ స్మార్ట్ టీవీ 75-అంగుళాల మోడల్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
AKAI కంపెనీకి చెందిన ఈ కొత్త స్మార్ట్ టీవీ సిరీస్ 32-అంగుళాల మోడల్ 1.5 GB ర్యామ్, 8 GB స్టోరేజ్ కలిగి ఉంటుంది. అదేవిధంగా 43 అంగుళాలు అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్న అన్ని మోడళ్లలో 2 GB RAM, 32 GB నిల్వ ఉంటుంది. ఈ స్మార్ట్ టీవీలు డాల్బీ అట్మాస్ సపోర్ట్తో వస్తాయి. కనెక్టివిటీ కోసం వాటికి HDMI, USB, LAN పోర్ట్లు ఉన్నాయి. వాటికి 3.5mm ఆడియో జాక్ కూడా ఉంది.
ఈ కొత్త స్మార్ట్ టీవీ సిరీస్లో మీడియాటెక్ MT6903 ప్రాసెసర్ ఉంది. గూగుల్ అసిస్టెంట్తో పాటు, ఇది క్రోమ్కాస్ట్, మిరాకాస్ట్, పేరెంటల్ కంట్రోల్, ఫాస్ట్ బూస్ట్ వంటి ఫీచర్స్ కలిగి ఉంది. ఇందులో గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుండి 8000 కంటే ఎక్కువ OTT యాప్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దీనితో పాటు మీరు ఈ స్మార్ట్ టీవీలలో అనేక ప్రీ-ఇన్స్టాల్ చేసిన యాప్లను పొందుతారు.
ఈ స్మార్ట్ టీవీలు శక్తి పొదుపుగా ఉంటాయని.. సులభమైన నావిగేషన్ కోసం ఆన్-స్క్రీన్ డిస్ప్లే (OSD) ఫీచర్ను కలిగి ఉన్నాయని కంపెనీ పేర్కొంది. ఆండ్రాయిడ్ 14 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పనిచేసే ఈ స్మార్ట్ టీవీలు ఆన్లైన్ స్ట్రీమింగ్ ఫీచర్లతో వస్తాయి. వీటిలో కంపెనీ తాజా కాస్ట్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించింది.
Also Read: Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్బాస్-9 సీజన్ మొదలయ్యేది అప్పుడే..గ్రహణం రోజే రియాలిటీ షోకి శ్రీకారం!
Also Read: Big Breaking: అల్లు అర్జున్ ఇంట తీవ్ర విషాదం..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook