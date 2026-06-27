/Amazonలో రూ.41 వేల OnePlus Nord CE6 కేవలం రూ.1,999కే.. ఎలా కొనాలో చూడండి!

OnePlus Nord CE6 Price: మీరు కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే, మీకు ఒక అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్ (Amazon) కొత్త స్మార్ట్ఫోన్స్పై ఊహించని రీతిలో భారీ తగ్గింపును అందిస్తోంది.. ప్రీమియం ఫీచర్లతో మార్కెట్లోకి వచ్చిన OnePlus Nord CE6 స్మార్ట్ఫోన్పై ప్రస్తుతం అమెజాన్లో కళ్లు చెదిరే డీల్స్ లభించడం విశేషం. ఈ స్పెషల్ ఆఫర్స్లో భాగంగా రూ. 40,000 పైగా విలువైన ఈ ఫోన్ను అత్యంత తక్కువ ధరకే సొంతం చేసుకునే సువర్ణావకాశం అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. అయితే, ఈ మొబైల్పై లభిస్తున్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రూ. 7,000 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్..
సాధారణంగా వన్ప్లస్ ఫోన్లకు మార్కెట్లో ఉండే క్రేజ్ ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు.. ప్రీమియం డిజైన్, అద్భుతమైన ఫీచర్లతో వచ్చిన OnePlus Nord CE6 మోడల్ అసలు ధర (MRP) రూ. 40,999తో మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంది.. అయితే, ప్రస్తుతం అమెజాన్ అందిస్తున్న స్పెషల్ ఆఫర్లలో భాగంగా ఈ ఫోన్పై ఏకంగా రూ. 7,000 వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు అందబాటులో ఉంది.. ఈ భారీ డిస్కౌంట్తో స్మార్ట్ఫోన్ రూ. 33,999 లోపే సొంతం చేసుకొవచ్చు. మధ్యతరగతి వినియోగదారులకు సైతం ప్రీమియం ఫోన్ అందించాలనే లక్ష్యంతో అమెజాన్ ఈ ఆఫర్స్ను అందిన్నట్లు తెలుస్తోంది.
అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్..
ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ మాత్రమే కాకుండా.. కొనుగోలుదారులను మరింత ఆకర్షించడానికి అమెజాన్ అదనపు బ్యాంక్ ఆఫర్లను కూడా అందిస్తూ వస్తోంది. అయితే, వీటిని వినియోగిస్తే చాలా చీప్ ధరకే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు. మీరు ఈ ఫోన్ను కొనుగోలు చేసే సమయంలో Amazon Pay ICICI, HDFC Bank, లేదా Axis Bank క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే అదనంగా రూ.2,000 వరకు ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీనివల్ల ఫోన్ ధర మరింత తగ్గి.. మీ బడ్జెట్కు మరింత అనుకూలంగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కార్డ్ ఆఫర్లను వినియోగించేవారికి ఈ ప్రీమియం వన్ప్లస్ ఫోన్ మరింత చౌకగా అందుబాటులోకి వస్తుంది.
ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్తో బంపర్ ఆఫర్..
ఈ డీల్లోనే భాగంగా అమెజాన్ అదనంగా ప్రత్యేకమైన ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ను కూడా అందిస్తూ వస్తోంది. మీ పాత స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేయడం వల్ల ఈ OnePlus Nord CE6 స్మార్ట్ఫోన్పై ఏకంగా రూ.32,000 వరకు భారీ ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ను పొందవచ్చు. ఈ ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ అనేది మీరు అమెజాన్కు ఎక్స్ఛేంజ్ చేసే పాత మొబైల్ బ్రాండ్తో పాటు మోడల్, వర్కింగ్ కండీషన్లో ఉందనే అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎక్చేంజ్ చేసే మీ పాత ఫోన్ కండీషన్ బాగుండి.. మీకు గరిష్ట ఎక్స్ఛేంజ్ వాల్యూ లభిస్తే.. అన్ని ఆఫర్లు (ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్, బ్యాంక్ ఆఫర్, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్) కలుపుకొని ఈ ప్రీమియం OnePlus Nord CE6 స్మార్ట్ఫోన్ను కేవలం రూ. 1,999 లోపే మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు.
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