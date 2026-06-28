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Lava Blaze N2 5Gపై అమెజాన్ బంపర్ ఆఫర్.. రూ.15,999 ఫోన్ కేవలం రూ.649 లకే!

Lava Blaze N2 5g Price: అమెజాన్ ధమాకా ఆఫర్స్‌లో భాగంగా లావా బ్లేజ్ N2 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌లో లభిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేస్తే చాలా చీప్‌ ధరకే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 28, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:39 AM IST
Lava Blaze N2 5Gపై అమెజాన్ బంపర్ ఆఫర్.. రూ.15,999 ఫోన్ కేవలం రూ.649 లకే!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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