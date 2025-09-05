Amazon Family Programme: అమెజాన్ ప్రైమ్ మెంబర్స్ కోసం సరికొత్త ఫ్యామిలీ ప్లాన్ తీసుకొస్తోంది. ఈ ప్లాన్ ద్వారా ఒకే ఇంట్లో నివసించే కుటుంబ సభ్యులు ప్రైమ్ సౌకర్యాలను పంచుకోవచ్చు. గతంలో ప్రైమ్ ఇన్వైట్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా వేరే అడ్రస్లో ఉన్న వ్యక్తులతో కూడా ఫ్రీ షిప్పింగ్ వంటి సౌకర్యాలను షేర్ చేసుకునే అవకాశం ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఈ కొత్త ఫ్యామిలీ ప్లాన్లో ఒకే అడ్రస్లో ఉన్నవారు మాత్రమే ఈ ప్రయోజనాలను పొందగలరు. ఈ ప్లాన్ ఒకే ఇంట్లో ఉండే కుటుంబాలకు ఎక్కువ ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. ఫ్రీ షిప్పింగ్, ప్రైమ్ వీడియో, ఇతర సేవలను కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ మార్పు వల్ల కుటుంబాలు ఒకే సభ్యత్వంతో ఎక్కువ సౌకర్యాలను అందుకోవచ్చు.
అసలు ఈ ప్రైమ్ ఇన్వైట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి..?
అమెజాన్ ప్రైమ్ మెంబర్స్కి ప్రైమ్ ఇన్వైట్ ప్రోగ్రామ్ ఒక ప్రత్యేక సౌకర్యం. ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ప్రైమ్ మెంబర్స్ తమ ఫ్రీ షిప్పింగ్ సౌకర్యాన్ని ఎటువంటి అదనపు ఖర్చు లేకుండా తమకు తెలిసిన వ్యక్తులతో పంచుకోవచ్చు. ఒకే సభ్యత్వంతో ఇద్దరు వ్యక్తులు ఈ ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు. దీనికోసం వేర్వేరు సభ్యత్వాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకే అడ్రస్లో నివసించని వ్యక్తులు కూడా ఈ సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. సాధారణంగా ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిసి ఒక ప్రైమ్ సభ్యత్వాన్ని కొనుగోలు చేసి ఈ సౌకర్యాన్ని వినియోగించుకునేవారు.
మరి ఈ అమెజాన్ ఫ్యామిలీ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి..?
అమెజాన్ కొత్తగా అమెజాన్ ఫ్యామిలీ ప్రోగ్రామ్ అనే ప్లాన్ను ప్రవేశపెడుతోంది. ఈ ప్లాన్లో ప్రైమ్ సభ్యులు తమ సౌకర్యాలను ఒకే ఇంట్లో నివసించే వ్యక్తులతో మాత్రమే పంచుకోవచ్చు. అంటే మీరు ఈ ఫ్యామిలీ ప్లాన్ను తీసుకుంటే.. మీ ఇంట్లో ఉండే కుటుంబ సభ్యులు మాత్రమే ఫ్రీ షిప్పింగ్, ప్రైమ్ వీడియో వంటి ప్రయోజనాలను ఉపయోగించుకోగలరు. కానీ మీ కుటుంబ సభ్యుడు వేరే అడ్రస్లో నివసిస్తే.. వారు మీ సొంత వారైనా సరే ఈ సౌకర్యాలను పొందలేరు.
ఈ కొత్త ప్లాన్ ఎప్పటి నుంచి అంటే..?
అక్టోబర్ 1 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ సభ్యులు, ముఖ్యంగా షేర్డ్ ప్లాన్ ఉపయోగిస్తున్నవారు.. తమ సొంత ప్రైమ్ సభ్యత్వం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒకే ఇంట్లో నివసించే వ్యక్తులతో ప్రైమ్ సౌకర్యాలను పంచుకోవాలనుకుంటే.. అమెజాన్ ప్రైమ్ సభ్యత్వ పేజీని విజిట్ చేయాలి. అక్కడ షేర్ ప్రైమ్ బెనిఫిట్స్ సెక్షన్ లో అమెజాన్ ఫ్యామిలీ మ్యానేజ్ ఆప్షన్ ఎంచుకోండి. ఆ తర్వాత, ఫ్యామిలీ ప్లాన్ ఎవరినైనా యాడ్ చేసేందుకు ఇమెయిల్ ఇన్విటేషన్ పంపవచ్చు లేదా కలిసి సైన్ అప్ చేయవచ్చు.
Also Read: Indian Army Recruitment: NCC అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్.. నెలకు రూ.56 వేల జీతంతో ఆర్మీ జాబ్స్.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!
Also Read: Alia Bhatt: ఇకపై అలాంటి సినిమాల్లో నటించను.. కూతురు రాహా కోసం ఆలియా భట్ బిగ్ డెషిషన్
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook