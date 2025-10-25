English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Amazon Sale: రూ.6,000లకే బ్రాండెడ్ స్మార్ట్‌టీవీ..అమెజాన్‌లో బంపర్ డీల్స్..ఒక్కరోజు మాత్రమే!

Amazon Sale: రూ.6,000లకే బ్రాండెడ్ స్మార్ట్‌టీవీ..అమెజాన్‌లో బంపర్ డీల్స్..ఒక్కరోజు మాత్రమే!

Smart TV Under 6000: ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ అమెజాన్‌లో తాజాగా ఎంపిక చేసిన ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులపై భారీ డిస్కౌంట్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ సేల్‌లో స్మార్ట్ టీవీలు అతి తక్కువ ధరలకు అమ్ముడవుతున్నాయి. బ్రాండెడ్ స్మార్ట్ టీవీలు కేవలం రూ. 6000 లోపు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 25, 2025, 03:08 PM IST

Smart TV Under 6000: ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ అమెజాన్‌లో తాజాగా ఎంపిక చేసిన ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులపై భారీ డిస్కౌంట్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ సేల్‌లో స్మార్ట్ టీవీలు అతి తక్కువ ధరలకు అమ్ముడవుతున్నాయి. బ్రాండెడ్ స్మార్ట్ టీవీలు కేవలం రూ. 6000 లోపు అందుబాటులో ఉన్నాయి. శాంసంగ్, టీసీఎల్, షియోమీ వంటి ప్రముఖ బ్రాండ్‌ల స్మార్ట్ టీవీలపై అమెజాన్‌ వెబ్‌సైట్‌‌లో భారీ డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. 

విజియో వరల్డ్: అమెజాన్ అనేక స్మార్ట్ టీవీ డీల్స్ అందిస్తుంది. వాటిలో ఒకటి విజియో వరల్డ్ టీవీ. 32-అంగుళాల LED స్మార్ట్ టీవీ Linux ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌తో వస్తుంది. ఇది అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, జియో హాట్‌స్టార్, యూట్యూబ్ వంటి ప్రీ-ఇన్‌స్టాల్డ్ యాప్‌లతో వస్తుంది. ఈ టీవీ ధర కేవలం రూ. 5,999.

ఫిలిప్స్ టీవీ: ఫిలిప్స్ 32-అంగుళాల స్మార్ట్ టీవీ అసలు ధర రూ. 22,999. కానీ దీనిని కేవలం రూ. 11,149కి అందిస్తున్నారు. అంటే 50% తగ్గింపు.

Xiaomi TV: ఈ స్మార్ట్ టీవీని 52% తగ్గింపుతో అందిస్తున్నారు. గతంలో రూ.24,999 ధరకు లభించిన ఈ ఖరీదైన టీవీని కేవలం రూ.11,999కే అందిస్తున్నారు. దీనికి HD స్క్రీన్ ఉంది.

TCL స్మార్ట్ టీవీ: TCL స్మార్ట్ టీవీ ధర రూ. 22,999. దీనిపై 39% తగ్గింపు ఇస్తున్నారు. అంటే ఈ టీవీ రూ. 13,990 కి లభిస్తుంది.

శామ్సంగ్ టీవీ: దక్షిణ కొరియాకి చెందిన బ్రాండ్ శామ్సంగ్ టీవీ ప్రారంభ ధర రూ. 17,900. కానీ అమెజాన్ ఇప్పుడు దానిని కేవలం రూ. 13,900 కి అందిస్తోంది. అంటే మీరు 22% ధర తగ్గింపు ప్రయోజనాన్ని పొందుతారు. ఈ ఆఫర్లు త్వరలో ముగుస్తాయి. కాబట్టి, మీరు స్మార్ట్ టీవీని కొనుగోలు చేయడానికి ఇదే ఉత్తమ సమయం.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

