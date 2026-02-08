Amazon Samsung Refrigerator: అమెజాన్ సమ్మర్ సేల్లో భాగంగా మధ్యతరగతి వినియోగదారులకు శామ్సంగ్ బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉన్న Samsung 183 లీటర్, 4 స్టార్, డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఇప్పుడు మునుపెన్నడూ లేని విధంగా భారీ డిస్కౌంట్తో లభిస్తోంది.
వేసవి కాలం మొదలవుతున్న తరుణంలో కొత్త ఫ్రిజ్ కొనాలనుకునే వారికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం. అత్యుత్తమ రేటింగ్ ఉన్న ఈ శామ్సంగ్ మోడల్పై ధర తగ్గింపుతో పాటు అదనపు ఆఫర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
అమెజాన్ 'లిమిటెడ్ టైమ్ డీల్' ద్వారా లభిస్తున్న ప్రయోజనాలు ఇవే! ఈ ఫ్రిజ్ అసలు ధర రూ.22,999 కాగా.. ప్రస్తుతం 30% డిస్కౌంట్తో రూ.15,990కే అందుబాటులో ఉంది. ఆర్డర్ చేసే సమయంలో అదనంగా రూ.1,000 కూపన్ అప్లై చేసుకునే అవకాశం ఉంది. దీంతో ధర మరింత తగ్గుతుంది. ఎంపిక చేసిన క్రెడిట్ కార్డుల ద్వారా కొనుగోలు చేస్తే మరో రూ.1,500 వరకు ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు. బడ్జెట్ ఇబ్బంది ఉన్న వారికి నెలకు కేవలం రూ.562 నుండి ప్రారంభమయ్యే 'నో కాస్ట్ ఈఎంఐ' సౌకర్యం కూడా ఉంది.
ఈ ఫ్రిజ్ ఎందుకు ప్రత్యేకమైనది? (కీ ఫీచర్లు)
కేవలం ధర మాత్రమే కాదు, ఫీచర్ల పరంగా కూడా ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్గా నిలుస్తోంది. ఇది వోల్టేజ్ హెచ్చుతగ్గులకు అనుగుణంగా పని చేస్తూ విద్యుత్ వినియోగాన్ని తగ్గిస్తుంది. దీని కంప్రెసర్పై ఏకంగా 20 ఏళ్ల వారంటీని కంపెనీ ఇస్తోంది. ఎనర్జీ సేవింగ్లో ఇది మేటి. తక్కువ కరెంటు బిల్లుతో ఎక్కువ కూలింగ్ అందిస్తుంది.
ఫ్రిజ్ కింద ఉండే అదనపు డ్రాయర్లో ఉల్లిపాయలు, బంగాళదుంపలు వంటి చల్లదనం అవసరం లేని వస్తువులను భద్రపరుచుకోవచ్చు.'కామెల్లియా పర్పుల్' కలర్, ఫ్లోరల్ డిజైన్ మీ కిచెన్కు ప్రీమియం లుక్ను ఇస్తుంది.
తక్కువ ధరలో బ్రాండెడ్, నాణ్యమైన రిఫ్రిజిరేటర్ కావాలనుకునే వారికి ఈ శామ్సంగ్ 183 లీటర్ల మోడల్ సరైన ఛాయిస్. అయితే ఇది లిమిటెడ్ టైమ్ డీల్ మాత్రమే, కాబట్టి స్టాక్ ముగిసేలోపే నిర్ణయం తీసుకోవడం ఉత్తమం.
