Huawei Mate 80 Pro: RYYB ప్రధాన కెమెరాతో Huawei Mate 80 Pro ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్ లీక్‌ వివరాలు!

Huawei Mate 80 Pro Launch: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ కంపెనీ హువావే మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన మొబైల్ను విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని కంపెనీ హువావే మేట్ 80 ప్రో పేరుతో లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఇప్పటికే హువావే కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను నవంబర్ నెలలో చైనాలో ప్రవేశపెట్టింది. ఈ హువావే మేట్ 80 ప్రో మొబైల్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ప్రీమియం డిజైన్ను కూడా కలిగి కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని కెమెరా మాడ్యుల్ రింగ్ డిజైన్తో రాబోతోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న సమాచారం ప్రకారం, ఈ హువావే స్మార్ట్ఫోన్ డ్యూయల్ స్పేస్ రింగ్ డిజైన్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా అంతర్జాతీయంగా విడుదలయ్యే ఈ హువావే మేట్ 80 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్ చైనా మోడల్ను కలిగి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యుల్తో పాటు XMAGE అనే బ్రాండింగ్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ డాన్ గోల్డ్ రంగులో మాత్రమే విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో పాటు డిస్ప్లే స్లిమ్ బెజెల్స్ను కలిగి ఉండే ఛాన్స్లు ఉన్నట్లు సమాచారం..
ఫిబ్రవరి 26వ తేదిన స్పెయిన్లోని మాడ్రిడ్లో జరగబోయే ఇన్నోవేటివ్ ప్రొడక్ట్ లాంచ్ ఈవెంట్లో భాగంగా ఈ హువావే మేట్ 80 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగా హువావే వాచ్ జిటి రన్నర్ 2తో పాటు మరికొన్ని పరికరాలను అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.75-అంగుళాల LTPO AMOLED డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీంతో పాటు ప్రొటెక్షన్ కోసం ఇందులో కున్లున్ గ్లాస్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఈ హువావే మేట్ 80 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్ కిరిన్ 9030 ప్రో ప్రాసెసర్పై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా చాలా శక్తివంతమైన 50-మెగాపిక్సెల్ RYYB ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే అదనంగా 40-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ కెమెరాతో పాటు 48-మెగాపిక్సెల్ మాక్రో టెలిఫోటో కెమెరాలు కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇందులో 13-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. అలాగే 3D డెప్త్-సెన్సింగ్ కెమెరా సెటప్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
