Honor Magic 8 Pro Air Price In India: హానర్ కంపెనీ తమ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని కంపెనీ హానర్ మ్యాజిక్ 8 ప్రో ఎయిర్ పేరుతో లాంచ్ చేయబోతోంది. జనవరి 19వ తేదీన అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. చాలా రోజుల నుంచి వార్తల్లో ఉన్న ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఇప్పుడు వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన ప్రాసెసర్ తో విడుదల చేయబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ మల్టీ టాస్కింగ్ చేసే వారికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ జంబో బ్యాటరీతో విడుదల కాబోతోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
హానర్ మ్యాజిక్ 8 ప్రో ఎయిర్ (Honor Magic 8 Pro Air) స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ మొదటగా జనవరి 19వ తేదీన చైనాలో లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. అయితే, ఇప్పటికే ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన ఎన్నో రకాల ఫీచర్ లీకై సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ బేస్ వేరియంట్ 16gb ర్యామ్తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే దీనిని చైనా మార్కెట్లో LDY-AN00 మోడల్ నెంబర్తో విక్రయాలు ప్రారంభించబోతోంది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 9500 చిప్ ప్రాసెసర్తో విడుదల కాబోతున్నట్లు లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ పర్ఫామెన్స్ పరంగా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా గేమింగ్ చేసే యువతకు చాలా బాగా పనికి వస్తున్నట్లు త్వరలో కంపెనీ క్లైమ్ చేయబోతోంది. అలాగే ఇది 4 ఎఫిషియెన్సీ కోర్లు 2.70GHz వద్ద క్లాక్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రత్యేకంగా కంపెనీ మాలి-జి1-అల్ట్రా-ఎంసి12 ప్రాసెసర్ను కూడా అందించబోతోంది. అలాగే చాలా ప్రత్యేకమైన ఆండ్రాయిడ్ 16 MagicOS 10 స్కిన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. దీంతోపాటు ఇందులో కంపెనీ చాలా అద్భుతమైన డిస్ప్లేను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన డిస్ప్లే వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.31-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతుందని సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది. దీని వెనక భాగం కెమెరా మాడ్యూల్ చాలా స్టైలిష్ గా ఉండబోతోంది. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా 50-మెగాపిక్సెల్ ఉంటుంది. దీనికి తోడు అదనంగా మరో రెండు 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా, 64-మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్ కెమెరాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇందులో ఎంతో శక్తివంతమైన 5500mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీనిని చార్జ్ చేసేందుకు ప్రత్యేకంగా 80W వైర్డ్, 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్టును కూడా అందిస్తోంది. అలాగే ఇవే కాకుండా ఇందులో ఎన్నో రకాల ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
